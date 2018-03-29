Vatan'dan imza kampanyası

SEÇİM Yasası gereği mecliste grubu bulunmayan partilerin cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza gerekiyor. Bu kapsamda Vatan Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, imza toplamak için sokağa inme kararı aldı. Dün saat 14.30’da Mola Kavşağı Atatürk Anıtı karşısında bulunan Akbank önünde bir imza kampanyası başlatan Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu, "Alanya halkından yetki istiyoruz. Tüm halkımızı imza kampanyamıza davet ediyoruz” dedi.