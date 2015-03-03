Vasiyetini açıkladı

LEVENT Kırca'nın yanı sıra Bülent Demir ve Zafer Sabuncu'nun rol aldığı oyunda, ülke meseleleri, askeri darbeler ile Kırca'nın çocukluk dönemine ait kesitler komik bir dille anlatılıyor. Kırca, yaklaşık 2 saat süren oyunda cenazesine hiçbir siyasetçinin gelmemesini vasiyet ettiğini söyledi.

Demirel'e övgüler yağdıran Kırca, "Tiyatromu tamir ettirmek için sayın Demirel'den para istedim. Demirel, 'Hemen' dedi ve almaya gittiğimde, 'Ben size bunu borç vermiyorum. Tiyatronu tamir ettir" dedi. Borç olarak vermiyorsanız, 'Ben bunu kabul etmiyorum diyerek almadım" dedi.

"HİÇBİR SİYASETÇİ CENAZEME GELMESİN"

Kırca, "Çocuklarıma vasiyet ettim. Hiçbir siyasetçinin cenazeme gelmemesini istedim" diye konuştu.