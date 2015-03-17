Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Survivor'da yarışan eşi için...

VAR Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın, Survivor All Star yarışmacılarından kocası Hakan Hatipoğlu için destek istedi.
Gizem Hatipoğlu, İnstagram hesabından kocası Hakan Hatipoğlu'nun fotoğrafını paylaşarak, "desteğiniz için teşekkürler" yazdı.
Daha önce de ünlü oyuncu Gizem Karaca, yine Survivor All Star yarışmacılarından sevgilisi Anıl için destek istemişti.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 08:55