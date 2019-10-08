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Vapurda tacize gözaltı: 'Çocuk istismarından sabıkalı'

İstanbul'da dün, Kadıköy- Karaköy seferini yapan yolcu vapurunda bir erkek, kadınlara bakarak mastürbasyon yapmaya başladı

GÜNCEL 08.10.2019, 17:46 08.10.2019, 17:47
Vapurda tacize gözaltı: 'Çocuk istismarından sabıkalı'
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DURUMU fark eden bir kadın, bu kişinin telefonla görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştı. Olay büyük tepki çekerken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin Rıza E. olduğunu, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunduğunu saptadı. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rıza E.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Rıza E.'nin 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Rahatsız etme' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. 

Rıza E., işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Kadıköy Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.

#tacize gözaltı #vapur
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