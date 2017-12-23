Vapurda manzarayı izleyen yaşlı kadın, denize düştü!

İSTANBUL'DA Eminönü'nden Üsküdar'a gitmek için vapura binen yaşlı kadın dengesini kaybedince denize düştü. Boğulmak üzere olan kadını deniz polisi kurtardı.
DENGESİNİ KAYBEDEREK DENİZE DÜŞTÜ
Olay Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda meydana geldi. Saat 12.00 sıralarında Eminönü'nden Üsküdar'a gitmek isteyen kadın vapura bindi. Vapurun hareket etmesinin ardından kısa bir süre sonra dengesini kaybeden yaşlı kadın bir anda denize düştü.
DENİZ POLİSİ KURTARDI
Kadının denize düştüğünü fark eden deniz polisi boğulmak üzere olan yaşlı kadını kurtararak tekrar Eminönü iskelesine çıkardı. İskelede bulunan güvenlik görevlileri ve vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
''DENİZE BAKARKEN AYAĞIM KAYDI''
Olay yerinde bulunan görgü tanıkları ise kadının denize bakarken ayağının kaydığını ve denize düştüğünü söyledi.
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