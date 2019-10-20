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Van'da deprem meydana geldi

Van'da deprem meydana geldi

GÜNCEL 20.10.2019, 10:18
Van'da deprem meydana geldi
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VAN'IN Muradiye ilçesinde Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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