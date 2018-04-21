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Valizini kapan oraya koştu! "3 günlük tatil" ilgisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilciler, Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Valizini kapan oraya koştu! "3 günlük tatil" ilgisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilciler, Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:24
Valizini kapan oraya koştu! "3 günlük tatil" ilgisi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu. 

İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere birçok kentten gelen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Tatilcilerin ilgisi, Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acentelerinin yüzünü güldürdü.

Jalem Turizm'in sahibi Eşref Jale, yaptığı açıklamada, Türkiye'den Yunan adalarına yönelik yoğunluğun bu tatilde de devam ettiğini söyledi.

Yoğunluğun tatil dönemini kapsadığını belirten Jale, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ortaya çıkan 3 günlük tatil nedeniyle yaşadığımız bu yoğunluk, turizm sezonuna iyi bir giriş yapmamıza sebep oldu. İnşallah bu yoğunluk sezon boyunca da sürer." diye konuştu. 

Midilli'ye sefer yapan feribot kaptanlarından Hasan Balcı da Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluk oluşturan tatilcilerin, daha önce Ege Adaları'nda tatil yapan ve aynı tatili tekrarlamak isteyenlerden oluştuğunu ifade etti.

Balcı, Midilli Adası'nın ekonomik anlamda ucuz olması nedeniyle Türk tatilcilerden ilgi gördüğünü dile getirerek, "Midilli halkının Türklere yakın davranmasının yanı sıra turizm alanında ucuz ve kaliteli hizmetler sunulması da bu talebin artmasına neden oluyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisançocuk Bayramı
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