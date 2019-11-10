Valizinde uyuşturucuyla yakalanan İranlı gözaltına alındı

VAN Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu F.A.'nın giriş kontrol noktasında, X- Ray cihazına bıraktığı valizinde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada, valizin taban kısmına gizlenmiş, 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.



Gözaltına alınan F.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.