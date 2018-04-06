Valiye ziyaretçi akını

ANFAŞ EXPO Center'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı'na (HESTOUREX) katılmak için Antalya'ya gelen Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi temsilcileri, komite başkan danışmanı Sadık Badak ile Vali Münir Karaloğlu'na ziyaret etti. Komitenin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın turizmde Türkiye'nin çok önemli ve en gelişmiş merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti.

'ÖZBEKİSTAN ATA YURDUMUZ'

Özbekistan ile Türkiye arasında son dönemde karşılıklı ziyaretlerin artması ve ilişkilerin iyileşerek gelişmesinin her alanda görüldüğü gibi turizmde de arttığına dikkati çeken Vali Karaloğlu, "Türkiye'de anket yapılsa en çok merak edilen ve gidilmek istenen ülke Özbekistan çıkar. Özbekistan bizim millet olarak hem şehir hayatımızı hem kültürel ve inanç değerlerimizi şekillendiren, kitaplarını okuduğumuz önemli bir medeniyet merkezidir, ata yurdumuzdur. Eminim ki Özbekistan'daki insanlar da Türkiye'ye gelmek istiyorlardır. Bu iki ülke insanımızın isteklerini yerine getirebilirsek karşılıklı ilişkilerin daha da gelişmesine vesile oluruz" dedi.

'TÜRK İŞ ADAMLARINDAN DESTEK BEKLİYORLAR'

Özbekistanlı komite temsilcileri ise Antalya'nın turizmin yanında, tarımda, ticarette ve sanayide de öncü bir şehir olduğunu ifade ederek Karaloğlu'na, Antalya'nın başarısındaki tecrübe ve birikimlerinden istifade etmek, girişimci iş adamlarının ülkelerine yatırım yapmalarını istediklerini söyledi. Komite üyeleri, Vali Karaloğlu'nu ve sektör temsilcilerini Özbekistan'da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi. Antalya'nın turizmdeki başarılarını da anlatan Vali Münir Karaloğlu, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve adına ortak çalışmaların yapılabileceğini tecrübe paylaşımlarının aktırılabileceğini, Özbekistanlı personellere Antalya'da eğitim verilebileceğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına görüşlerin belirtildiği ziyaretin ardından Vali Münir Karaloğlu, Özbekistanlı temsilcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

PAKİSTANLI TEMSİLCİLERİ DE KABUL ETTİ

Vali Münir Karaloğlu Özbekistan heyetinin ardından ise Pakistan'ın Gilgit-Baltistan Eyaleti Meclis Başkan Yardımcısı Zafarullah Khan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meclis Başkan Yardımcısı Zafarullah Khan ve beraberindeki heyetin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Zafarullah Khan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğine dair karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

'ANTALYA TURİZMDE BİR MARKA OLDU'

Antalya’nın turizmde bir marka olduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu, Zafarullah Khan’a iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin arttırılması ve sosyal, kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi adına neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'FUAR VE KONGRELER SON DERECE ÖNEMLİ'

Görüşmede iki ülke halkının tarihi, kültürel ve dini yakınlıklarının olduğunu belirten Karaloğlu, Türkiye ve Pakistan arasında gelişen siyasi ve iktisadi ilişkilerin yanı sıra iki ülke halkının yakınlaştırılması adına da HESTOUREX gibi düzenlenecek fuarlar ve kongreler ile seyahat acentalarının çalışmalarının arttırılması gerektiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin konuşulduğu görüşmede Zafarullah Khan, Karaloğlu’nu eyaletlerine davet etti. Vali Münir Karaloğlu Zafarullah Khan ve beraberindeki heyete Antalya’nın su altındaki zenginliklerini anlatan “Su Altı Cenneti Antalya” kitabını hediye etti.

