Valinin Alanya Kalesi talimatına uyulmadı

TOPLANTI söz alan Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, taksici esnafının bir sorununu dile getirerek, İç Kale'nin saat 17.00'de kapandığını, bu durumun kaleyi gezmek isteyen turistler için sıkıntı yarattığını söylemişti. Yeni alınan karara göre, Alanya Kalesi artık 17.00 yerine 19.30'da kapanacak. Oysa Vali Karaloğlu, Alanya Müzesi yetkililerine "Saat 23.00'e kadar Alanya Kalesi açık kalacak" talimatını vermişti.