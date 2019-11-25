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Valilikten Alanya'ya önemli fırtına uyarısı

Antalya Valiliği, meteorolojik verilere göre Alanya dahil tüm kentte bugün ve yarın şiddetli yağış ve fırtına beklenen olumsuzluk yaşanmaması için bir dizi tedbir aldı. Antalya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada tedbirlerin olumsuzluk yaşamaması için uygulamaya koyulduğu duyuruldu

GÜNCEL 25.11.2019, 18:32 25.11.2019, 18:41
Valilikten Alanya'ya önemli fırtına uyarısı
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FIRTINA ve şiddetli yağış nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, sel ve su baskını, seraların zarar görmesi, yıldırım, ulaşımda aksamalar, trafik kazaları gibi olumsuzluklar meydana gelebileceği hatırlatılan açıklamada vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hazırlıkların yapılması ve tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasının önem taşıdığına dikkat çekildi. Valilik fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
"Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce fırtına ve şiddetli yağış hakkında vatandaşlarımız aralıksız olarak bilgilendirilecektir. Başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca fırtına ve şiddetli yağışa karşı gerekli tedbirler alınacak, konuyla ilgili acil durum planları gözden geçirilecek, araç ve gereçler hazırlanacak ve tüm personel uyarılarak donanımlı bir şekilde göreve hazır bulunmaları sağlanacaktır. Fırtına ve şiddetli yağışın elektrik hatlarını ve haberleşme sistemlerini etkileyebileceği değerlendirildiğinden Türk Telekom Antalya Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ 19. Bölge Müdürlüğü ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri alacak ve bu konuda hazırlıklı olacaklardır. Fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle kıyıdaki tekneler zarar görebileceğinden başta Liman Başkanlıkları olmak üzere Kaymakamlıklar, Belediyeler, Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma Birimleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından bu konuda vatandaşlarımız uyarılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan sanayi kuruluşlarını, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz ise ilimizdeki diğer sanayi kuruluşlarını fırtına ve şiddetli yağışa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyaracak, sanayi kuruluşlarının konuyla ilgili acil durum planlarını gözden geçirmeleri sağlanacaktır. İlimizde bulunan otel ve diğer konaklama tesislerine fırtına ve şiddetli yağışa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.İlimizde seracılık ve örtü altı tarım üretimi alanında faaliyet gösteren işletmelere fırtına ve şiddetli yağışa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılar Tarım ve Orman il ve ilçe Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlar Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezinin (GAMER) 0242 275 7545 numaralı telefon ve 0242 275 7546 faks numarası ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin 0242 226 21 09 numaralı telefonu ile 0 242 227 67 09 numaralı faksına ivedilikle bildirilecektir. İlçelerde yapılacak çalışmalarda kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon ilçe Kaymakamlarımızca sağlanacak, bu konuda herhangi bir aksaklığı sebebiyet verilmeyecektir. "

#Fırtına uyarısı #meteoroloji #antalya valiliği
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