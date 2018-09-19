Validen Kumluca yangını açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın...

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kumluca'da meydana gelen orman yangını ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı

Validen Kumluca yangını açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın...
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YANGINDA 70 hektarı orman, 50 hektarı da sera alanı olmak üzere toplam 120 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Münir Karaloğlu, iki vatandaşın da evinin yandığını açıkladı.

Yangınla ilgili olarak döylentiler yayıldığını kaydeden Karaloğlu, ''Her yangın felaketinde olduğu gibi, bu yangın sonrasında da olumsuz yorumlar yapıldığına, kasıtlı söylentiler üretildiğine üzülerek şahit olduk. Konuyla ilgili her türlü soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün bilinmesini istiyorum. Yangın Antalya’mızın hangi bölgesinde olursa olsun, bundan öncekilerde olduğu gibi, bu yangın bölgemizde de en kısa sürede ağaçlandırma çalışmalarına başlanacaktır. Yanan her santimetre kare ağaçlandırılacaktıtr. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.'' dedi.

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