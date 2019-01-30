ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı mesajla, Alanya’da harabeye dönen tarihi Gülevşen Camii’ni restore edeceklerini duyurdu. Mesajında, Karamanoğlu Beyliği tarafından 1373 yılında inşa edilen Gülevşen Camii’nin 20. yüzyıl başına kadar ibadete açık olduğunu belirten Karaloğlu "Sonrası harabe. Projeler hazır, kuruldan geçince restorasyonunu yaptırıp ibadete açacağız. Antalya’nın fethinin 812. yılı hediyesi olarak armağan edeceğiz" dedi.
Validen Alanya'ya 'Gülevşen' müjdesi
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’nde bulunan tarihi Gülevşen Camii’ni restore ederek ibadete açacaklarını duyurdu
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı mesajla, Alanya’da harabeye dönen tarihi Gülevşen Camii’ni restore edeceklerini duyurdu. Mesajında, Karamanoğlu Beyliği tarafından 1373 yılında inşa edilen Gülevşen Camii’nin 20. yüzyıl başına kadar ibadete açık olduğunu belirten Karaloğlu "Sonrası harabe. Projeler hazır, kuruldan geçince restorasyonunu yaptırıp ibadete açacağız. Antalya’nın fethinin 812. yılı hediyesi olarak armağan edeceğiz" dedi.
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