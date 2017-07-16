Vali yardımcısına FETÖ'den gözaltı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ /PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Vali yardımcısı Sercan Gökdemir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sercan Gökdemir, Ankara’dan döndüğü sırada havalimanında eşi ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Gökdemir çifti, sorgulanmak üzere Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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