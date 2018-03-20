Vali ve Türel 'Alanya Kalesi' için geliyor

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katılacağı toplantıda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile tüm oda başkanlarının da yer alacağı öğrenildi. Alanya Kalesi'nin mevcut durumu, sorunları, tarihi yapının korunması yönünde atılacak adımlar ve alınacak önlemlerin konuşulacağı toplantının ardından katılımcılar, Alanya Teleferik ile Ehmedek bölgesine çıkacak ve tarihi mekanları inceleyerek sorunları yerinde tespit edecek. Gezinin ardından düzenlenecek kokteyl ile program sona erecek.