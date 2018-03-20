Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 20 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu

Vali ve Türel 'Alanya Kalesi' için geliyor

Antalya Valiliği ve Alanya Müze Müdürlüğü'nün organizasyonunda yarın (çarşamba) saat 11.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde "Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı" düzenlenecek 

Vali ve Türel 'Alanya Kalesi' için geliyor

Antalya Valiliği ve Alanya Müze Müdürlüğü'nün organizasyonunda yarın (çarşamba) saat 11.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde "Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı" düzenlenecek 

20 Mart 2018 Salı 21:22
Vali ve Türel 'Alanya Kalesi' için geliyor
banner404

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katılacağı toplantıda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile tüm oda başkanlarının da yer alacağı öğrenildi. Alanya Kalesi'nin mevcut durumu, sorunları, tarihi yapının korunması yönünde atılacak adımlar ve alınacak önlemlerin konuşulacağı toplantının ardından katılımcılar, Alanya Teleferik ile Ehmedek bölgesine çıkacak ve tarihi mekanları inceleyerek sorunları yerinde tespit edecek. Gezinin ardından düzenlenecek kokteyl ile program sona erecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Antalya ValiliğiAlanya Müze MüdürlüğüValiTürelAlanya Kültür Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Trafiğin çözümü toplu ulaşımda'
'Trafiğin çözümü toplu ulaşımda'
Hem saldırıp hem kayıt oluyorlar! 2 bin taksiciden UBER çıktı
Hem saldırıp hem kayıt oluyorlar! 2 bin taksiciden UBER çıktı
Alanya’da 3 gündür kayıp olan Hatice bulundu
Alanya’da 3 gündür kayıp olan Hatice bulundu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim