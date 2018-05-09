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Vali'nin 'büyükşehir' sözleri için Alanya'da kim ne dedi

Vali Karaloğlu'nun sözleri "Alanya'nın hakkının net telaffuzu" olarak değerlendirildi

Vali'nin 'büyükşehir' sözleri için Alanya'da kim ne dedi

Vali Karaloğlu'nun sözleri "Alanya'nın hakkının net telaffuzu" olarak değerlendirildi

09 Mayıs 2018 Çarşamba 01:40
Vali'nin 'büyükşehir' sözleri için Alanya'da kim ne dedi
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Alanya il olmayı da, Büyükşehir ili olmayı da çoktan hak etti. Yıllardır en büyük beklentimiz bu" derken, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin "Alanya, il olmadan da her şeye sahip oldu ama il olmak en büyük arzumuzdur" dedi. 

'VAATLERDEN BİRİ Mİ'

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ise "CB Erdoğan’ın 'Yeniden seçilirsem' diyerek açıklaması beklenen vaatleri arasında yeni Büyükşehirler de olacak sanırım. Alanya da bunlardan biri olabilir" dedi.

'TURİZMDE ÇAĞ ATLARIZ'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "Alanya'nın tanınırlığı artar, şehrin ve tanıtımın bütçesi katlanır, turizmde çağ atlarız" derken, Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ise "Yıllardır Alanya'nın hakkı ve hayalinin bu denli net telaffuz edilmesi mutluluk verici" dedi. 

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Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan YardımcısıVali KaraloğluNet
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