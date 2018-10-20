Vali Karaloğlu, yetim aileleriyle bir araya geldi

KERMESE Vali Münir Karaloğlu’nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Genç Gönül Elçileri Derneği üyeleri ve yetim aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Gönül Elçileri Derneği’nin yetim yavrularımıza yardım amacıyla düzenlediği bir organizasyondayız. Bugün herkes kendi imkânlarıyla bir şeyler orta koyup gelmiş. Bugün bu kermeste toplanan tüm para yetim yavrularımızın annelerine teslim edilecek. Ben kermese destek veren tüm kurumlara ama özellikle genç öğrenci kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların bugün bu işin içinde olmaları ülkemizin yarınları için bizi ümitlendiriyor. Biz yarın bu görevleri onlara teslim edeceğiz. Onlar bugünden bu güzel hayrın içinde varsalar, yarın bu görevleri devraldıklarında, eminim ki ülkemizi daha iyi bir noktaya taşıyacaklardır” dedi.

" Gençlerimiz gönüllerini ortaya koydular"

Kermeste, Akdeniz Üniversitesi Televizyonuna'na (AKÜN TV) açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Genç Gönül Elçileri Projesi’nin küçük bir niyetle ortaya çıktığını ve gönüllerini ortaya koyan destekçileriyle birlikte büyüdüğünü ifade ettiler.

Eşini kaybetmiş anne ve yetim çocuklara yardımcı olmak için projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Sevim Karaloğlu, “Projede yer alması için üniversite öğrencileriyle görüştük, onlardan yavrularımıza rol model olmalarını istedik. Öğrencilerimiz de projemizde yer almak istediler ve gönüllerini ortaya koyarak çalıştılar. Projemiz çok güzel sonuçlar verdi bunu ailelerimizden gelen geri dönüşlerle de çok net gözlemledik. Genç gönül elçilerimizin vermiş olduğu destekle aileler, çocuklarının daha sosyal, okulda daha başarılı olduklarını dile getirdiler. Bize gönülleriyle gelen öğrencilerimize ve projemizde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Organizasyonun içinde gençlerin olmasının en önemli nokta olduğuna vurgu yapan Vali Münir Karaloğlu, “Gençlerin, yetim kardeşlerini dert edinip, onlar için bir şeyler ortaya koyması çok değerli ve kıymetlidir. Bu genç arkadaşlarımız, çocuklarımızla her hafta sonu bir araya gelip ders verip, sosyal faaliyetlerde bulunuyorlar. Çocuklar da aileler de çok mutlu. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin emeğini zayi etmesin” dedi.

Vali Münir Karaloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri yapılan duanın ardından kermesin açılış kurdelesini keserek, stantları dolaştı.