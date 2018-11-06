Vali Karaloğlu WTM Uluslararası Turizm Fuarı’na katıldı

TURİZM sektörü açısından büyük önem taşıyan WTM Uluslararası Turizm Fuarı bu yıl da kapılarını ziyaretçilerine açtı. 2019’a yönelik iş beklentilerinin değerlendirildiği ve sektörün gelecek dönem vizyonlarını belirleyen konferanslara ev sahipliği yapan Fuara Türkiye'den çok sayıda acente ve tur operatörü katılırken 100 civarında da otelci stant açtı. Türkiye’den açılan stantlarda Antalya başı çekti. Antalya’dan Vali Münir Karaloğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı fuarda Antalya stantları yoğun ilgi gördü.

180 ülkeden beş bin stantlı katılımcı ve 50 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen Fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye satışlarının İngiltere pazarında iyi gittiğini, özellikle de erken rezervasyon satışlarında artışlar olduğunu söyledi.

Dünya’nın en prestijli Turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen WTM Londra Fuarında Türk stantlarını ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, sektör temsilcilerine başarı dileklerinde bulundu. 2019 yılında Antalya’nın turizmde daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını belirten Vali Karaloğlu “Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte Londra’da düzenlenen bu önemli fuarda ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek için yerimizi aldık. Turizmde bir dünya markası olan Antalya’mızın turizm potansiyelinin yanı sıra tarihi zenginliklerini, kültürel birikimini ve doğal güzelliklerini ziyaretçilerle paylaşıyoruz. Plajlarımızın güzelliği kadar denizin altında da Torosların arkasında da eşsiz güzelliklere sahip bir Antalya olduğuna vurgu yapıyoruz. Şehrimiz için farklı dillerde tanıtım filmleri hazırladık, ziyaretçilere bu filmleri sunuyoruz ve beğeni topluyoruz. 2019 yılı erken rezervasyonları açısından bu fuarı çok önemli buluyoruz. Fuardan olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.” dedi.

WTM Uluslararası Turizm Fuarı (World Travel Market) 8 Kasım tarihine kadar devam edecek.