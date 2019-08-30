Vali Karaloğlu uyardı: Çevreyi kirleten otel mühürlenecek 

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) aylık yemekli toplantısına katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, otelcilere önemli bir uyarıda bulundu. Antalya’da en çok zorlanılan konunun otelciye “Senin atık suyun dereye, denize akıyor” demek olduğunu belirten Vali Karaloğlu, ‘ortak sofra’ olarak nitelendirilen Antalya’yı kirletenlere bundan sonra farklı muamele yapılacağını ifade etti.

‘ARTIK MÜHÜRLEYECEĞİZ’

Tüm uyarılara rağmen atık suyunu derelere ve denize akıtan tesislerin mühürleneceğini açıklayan Karaloğlu, “Geçen hafta arkadaşlara talimat verdim, artık mühürleyeceğiz. Bir otel hala inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermekle yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız. İçeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız, kimse kusura bakmasın” dedi.