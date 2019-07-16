Vali Karaloğlu ünlü turizmcinin parçalanmış kaskını paylaştı

KARALOĞLU, “Hayatına kastı yoktu, kaskı vardı" dedi. Antalya Valiliği'nin motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla sürücülerin kasksız trafiğe çıkmaması için hazırladığı 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyası kapsamında motosiklet sürücüleri için farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, haziran ayında Nevşehir'de motosikletiyle gezerken kaza yapan ve yaralanan turizmci Cem Kınay'ın ağır hasar almış kaskının fotoğrafını paylaştı. Vali Karaloğlu, paylaşımında “Hayatına kastı yoktu, kaskı vardı! Duayen turizmci Cem Kınay motosikleti ile yaptığı kazada kaskı ile hayata tutundu. Hayata tutunmasına vesile olan kaskın tüm motosiklet tutkunlarına örnek olmasını temenni ediyor, Cem Bey'e acil şifalar diliyorum" dedi.

UYGULAMADA NELER YAPILIYOR?

Proje kapsamında Antalya'da 8 bin polis ve 3 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 11 bin güvenlik görevlisi tarafından il genelinde kask uygulamaları sürdürülüyor. Trafikte kask denetimlerine ağırlık verilmesinin yanı sıra kısa süreli eğitimler verilerek broşürler dağıtılacak. Görsel ve yazılı medyada toplumu bilinçlendirici yayınlar yapılacak. Bilboard ve LED ekranlarda tanıtımlar, trafik işaret levhaları, sürücü kursları ile ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik kask eğitimleri, 500 pet şişe getirene 1 kask kampanyası, tişört ve şapka gibi materyallerin dağıtımı gerçekleşecek. Motosiklet kazalarında yaralananların ailelerine kaskın öneminin anlatılması, spor müsabakaları öncesi seremonilerde kask kullanımına ilişkin pankart açılması, motosiklet ehliyeti almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlardan kask ibrazı istenmesi, motosiklet mağazalarında, motosiklet satışı öncesi kask satışı yapılması sağlanacak. Piyasada bulunan kaskların 'ECE' ya da 'DOT' gibi uluslararası standarda uygun olmaları, firmaların kask fiyatlarında düzenli aralıklarla indirim yapmaları, motosiklet kullanıcısı adaylarının sınavlara kendi kasklarıyla girme zorunluluğu, standart dışı kaskların satışının durdurulması, kask satışına katkı sağlayan işyerlerinin 'Örnek Esnaf' olarak değerlendirilmesi gibi çalışmalar yapılacak. Kentteki etkinliklere katılacak sanatçı ve devlet büyüklerine 'Fahri Proje Ortağı Belgesi' de verilecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 23:08