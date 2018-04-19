Vali Karaloğlu: Turizm sezonu öncesi tüm düzenlemeler bitirilmeli

ANTALYA İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 2018 yılı yatırımları ve projeleri değerlendirildi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Tapu Kadastro bölge müdürlerinin sunum yaptığı toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Taşır, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

2018 YILINNDA 584 PROJE UYGULAMAYA KONULDU

Toplantıda Antalya'nın 2018 ilk yarıyılı yatırımlarını değerlendiren Vali Münir Karaloğlu, yapımı devam eden 584 projenin toplam tutarının 19 milyar 131 milyon lira olduğunu belirtti. Önceki yıllarda yapılan harcamaların 4 milyar 42 milyon lira olduğuna değinen Vali Karaloğlu, 2018 yılı ödeneğinin 2 milyar 685 milyon lira olduğunu aktardı. 736 milyon lira harcamayla ulaştırma sektörünün birinci sırada yer aldığını belirten Vali Karaloğlu, ulaşım sektörünü eğitim, sağlık ve konut sektörlerinin takip ettiğini açıkladı.

SEZON BAŞLAMADAN TÜM DÜZENLEMELER BİTMELİ

Turizm sezonunun başlamasıyla kentte önemi sorunların yaşanmaması için çeşitli önlemler alınması gerektiğine dikkati çeken Vali Karaloğlu, turizmim yoğun olduğu dönemlerde inşaat yapımı faaliyetlerine sınırlamalar getirileceğini, bu yüzden de kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve yatırımcı kuruluşların ihale ve imalatlarını hızlandırması gerektiğini vurguladı. 15 Nisan'da turizm haftasının başlamasıyla birlikte turizm sezonunun kısmen açıldığını ifade eden Vali Münir Karaloğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyemiz olmak üzere şehrimizi güzelce elden geçirmeliyiz. Ana caddelerinin temizliği, refüj düzenlemeleri, moloz ve hafriyatların kaldırılması gibi kötü görüntü oluşturan her şeyi ortadan kaldırmalıyız. Antalya'yı marka değerine yakışır bir hale getirmeliyiz. Kurumlarımız bu noktada üstüne düşen görevi yerine getirmeli" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ'

Karayolları, DSİ ve diğer yatırımcı kuruluşlara da telkinde bulunan Vali Karaloğlu, inşaatların, insanları rahatsız etmemesi, trafiği engellememesi ve göz rahatsızlığı vermemesine özen gösterilmesini istedi. Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi. Burada bizim vereceğimiz kötü bir fotoğraf, Türkiye'nin fotoğrafı olur. Buna hiçbirimizin, hiçbir kurumun hakkı yok. Hiçbir görevlimizin görevini ihmal ederek oluşturacağı kötü görüntüyle ülkemizin imajını zedelemeye hakkı yoktur" dedi.

İŞİNİZİ MASA BAŞINDAN DEĞİL YERİNDE KONTROL EDİN

İş sahiplerini işlerinin başında olmaya davet eden Vali Karaloğlu, “Sizler işin sahipleri olarak işinizi yerinde takip etmelisiniz. Masada oturarak iş takip edilmez. İş, işin başında takip edilir. İş yerlerinde gezin, gezmekten korkmayın. Sağ olsun devletimiz araçları vermiş, onları kullanmaktan korkmayın" dedi.

KUMLUCA-ANTALYA YOLUNA MÜJDE

Karayolları Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu da Kumluca'da D-400 Karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle devam eden yol yapım çalışmalarını anlattı. Çobanoğlu, heyelanlı bölgenin 20 noktasında sondaj çalışması yapıldığını açıkladı. Çobanoğlu, çalışmaların 20 Haziran'a kadar tamamlanarak yolun trafiğe açılacağını müjdeledi. Yol yapım çalışmalarının 24 saat devam etmesi gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu ise karayolunun bölge trafiğinin sağlanması adına çok önemli bir güzergahta olduğunu ve çalışmaların daha da hızlandırılarak 20 Haziran'dan da erken bir tarihte bitirilmesi gerektiğini vurguladı.