Vali Karaloğlu'nun Çanakkale Zaferi mesajı

VALİ Münir Karaloğlu, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her karesi şan ve şerefle dolu binlerce yıllık Türk tarihi boyunca, aziz milletin tüm olumsuzluklara rağmen, hiçbir zaman bağımsızlığından dün vermediğini söyledi. Türk milletinin gerektiğinde, istiklal aşkının bedelini şehadetle ödemekten çekinmediğini belirten Vali Karaloğlu, "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan Dumlupınar'a, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a, verilen olağanüstü mücadelelerde yüzbinlerce vatan evladımızın bu topraklara akan kanı, şanlı bayrağımızın rengi, istiklalimizin de remzi olmuştur" dedi. Çanakkale Zaferi'nin, istiklal ve istikbal mücadelelerinin en önemli dönüm noktası olduğunu belirten Münir Karaloğlu, "104 yıl önce Çanakkale'de tezahür eden milli mücadele ve şuur, Çanakkale'yi geçilmez, Türk milletini yenilmez kılmıştır. Tarihte eşine rastlanmayan bu müstesna destan, milletimizin bu topraklarda sonsuza kadar yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu münasebetle, 104 yıl önce tarihin seyrini değiştiren bu büyük destanın yıl dönümü, bu destanı yazan kahramanları hatırlamak üzere, 18 Mart Şehitler Günü ilan edilmiştir" dedi.

Vali Karaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizler, bir kere daha, şairin diliyle, 'Tarihin dilinden düşmez bu destan/Nehirler gazidir, dağlar kahraman/Her taşı yakut olan bu vatan/Can verme sırrına erenlerindir' diyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, hem bu destanı genç nesillerimize aktarıyor hem de bu destanın mimarları olan kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarını yâd ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü ve müreffeh kılmak için onların mücadelelerini devam ettiriyoruz. Milletimiz var oldukça, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da devam ettireceğiz. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde, bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Cennetmekân şehitlerimizin ruhları şad olsun."