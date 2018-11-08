Vali Karaloğlu'nun 10 Kasım mesajı

VALİ Münir Karaloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Türk milletinin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ettiği Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdığını kaydeden Vali Karaloğlu, "Bir kere daha aziz milletimizin hür ve bağımsız yaşayabileceği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur" dedi.

Vali Karaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti büyük bir eserdir; Atatürk de büyük bir liderdir. Bizler, bugün 95 yaşında olan bu esere sahip çıkmanın azmi ve gayreti içerisindeyiz. 10 Kasım bu gayretin önemli bir adımıdır. “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" diyen Gazi Mustafa Kemal'i hatırlama, fikirlerini ve eserlerini daha iyi anlama vesilesidir. Devlet-millet el ele, 100. yılda Büyük Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Darbelere, terör saldırılarına ve işgal girişimlerine karşı milletçe kenetlenerek yolumuza devam ediyoruz. İşte bugün bir kere daha, vefatının 80'inci yıl dönümünde hem Atatürk'ün aziz hatırasını, bir kere daha hatırlayacağız. Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa kararlılığımızı bir kere daha tazeleyeceğiz. Bu duygularla, ebediyete irtihalinin 80. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kere daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."