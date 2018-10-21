Vali Karaloğlu'ndan ‘şehrin yeni bir müzeye ihtiyacı var' mesajı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu şehrin müzeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Şehirden müzeye de giden yok Allah'a çok şükür. Antalya'da müzeye yerel halkı da turisti de getirmemiz gerekiyor. Karayolları'na ait alan ile müze arazisini birleştirebilirsek yeni bir müze yapılır, doğrusu budur” dedi.

Şehrin gündeminde müze olmadığını belirten Vali Karaloğlu, şehrin gündemine bu konuya getirmek gerektiğini kaydetti. Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) toplantısında konuşan Karaloğlu, “Şehirden müzeye de giden yok Allah'a çok şükür. Antalya'da müzeye yerel halkı da turisti de getirmemiz gerekiyor. Turizmde ezberlerimizi alışkanlıklarımızı bozmamız lazım. Her şey dahil sisteminde olmak üzere bütün anlayışı baştan konuşmak lazım. Turist otelden çıkmıyor, otelden şehre inmiyor” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müze konusunu görüşüp, talep haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Karaloğlu, “Karayolları'na ait alan ile müze arazisini birleştirebilirsek yeni bir müze yapılır, doğrusu budur. İkinci alternatif ise Expo 2016 alanında düşündüğümüzden daha büyük, ikonik görkemli bir müze binası yapılabilir. Merkezdeki müzeyi de koruma koşuluyla olmalı. Fakat bizim tercihimiz birinci alternatiftir.” şeklinde konuştu.

“184 bin yeni istihdam ile kapattık”

2015'ten beri krizden en çok etkilenen şehrin turizm kenti olan Antalya olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu şöyle dedi:

“Neredeyse dibi görmüştük, ilk geldiğim hafta esnaf Kundu'da yolu kapamış dediler, neden yolu kaparlar dedim, kiralar çok yüksek olduğu için dediler, bir gün sonra da Kemer'de esnaf kepenk kapattı dediler, esnafın kirası Dolar/Euro bazlı kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmada kira düşmediği için esnaf sesini duyurmaya kepenk kapatmıştı. Böyle sıkıntılı bir süreçte göreve gelmiştim. 2017 yılında 10 milyon 400 bin TL ile kapattık dönemi, sadece turizm değil ihracatta yüzde 21'e yakın bir artışla Türkiye ortalamasının iki katı bir artış yaşadık. Ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla milli istihdam seferberliği olmuştu biz de Antalya'da o toplantıyı gerçekleştirdik. 150 bin yeni istihdam hedefi ile yola çıkmıştık itirazlara rağmen, fakat biz 2017 yılını 184 bin yeni istihdam ile kapattık. Antalya İstanbul'dan sonra ikinci büyük kent oldu. Nüfusla oranlarsanız Antalya birinci oldu diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye ikinciliği ödülünü aldık. İşin esas sahibi iş dünyamıza, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ATSO) bu ödülü teslim ettik. 2017 yılını turizm, ihracat ve istihdamda ciddi bir yükselmeyle kapatmış olduk.”

Ekim ayı itibariyle günlük 50 bin yabancı turist

Antalya'nın öncelikli ekonomisinin turizm olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu,“2018 yılında turizm şehri olan Antalya için turizmcilere toplandıklarını ve 2018 yılı hedeflerini 14 milyon turist olarak açıkladıklarına değindi. Karaloğlu, “Onu da yüksek bulanlar oldu. Rezervasyonlara ve havalimanı rakamlarına bakıyoruz, “19 Ekim itibariyle her gün 50 bin yabancı bu şehre tatil yapmaya geliyor. 2018 yılında 14 milyon turist hedefinin geçilebileceğini de kaydeden Karaloğlu, “2018 yılı sonunda 14 milyonu yakalayacağız gibi duruyor. Bir miktar da transit yolcuların günlük girişlerini yıl sonunda toplu olarak tedarik edeceğiz, 14 milyonu geçeceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu. Turizmin şu anda iyi olduğunu ve gelir artışının yüzde 30 olduğunu kaydeden Karaloğlu, “Turist sayısı artış ve geliri bakımından Türkiye'nin üzerindeyiz. Turizm ekonomiyi tabana en çok yayan sektör. 2016'da göreve başladığımda yaşanan sıkıntılar yok, Türkiye son dönemde dolar üzerinden yapılan operasyonlar nedeniyle ciddi sıkıntı yaşanmış olmasına rağmen bunu hissetmediysek burada çok ciddi bir potansiyel olduğu içindir.” dedi.

“Muz ihraç eder duruma geleceğiz”

Antalya'nın özellikle örtü altı tarımda lider şehirlerden biri olduğunun altını çizen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “6 milyon ton ile sebzede Türkiye'nin lideriyiz. Meyvecilikte de ileriyiz. Sadece üretiminde değil tarımın teknolojisinde de gelişme var. Türkiye'de tarımsal Ar-Ge açan bir firmamız var. Özellikle meyvecilikte son yıllarda temiz, arındırılmış ve laboratuvar ortamında üretilen fideler sayesinde üretimimiz dönüm başına 3.5 tondan 8 tona çıkarıldı” diye konuştu. Tarımın teknolojiye katılmasıyla elde edilen sonuçların ciddi değer kazandırdığını belirten Vali Karaloğlu, “Meyvede en büyük açığımız muzdadır, bu trend devam ederse Türkiye muz ithal eden değil ihraç eden bir komuma gelecek.” İfadelerini kullandı.

“Sanayisi olan bir kentiz”

20 milyon kişiye lojistik sağlayan bir şehir olduğumuzu belirten Vali Karaloğlu, “Biz sanayi şehri değiliz ancak sanayisi olan bir şehiriz. Önemli bir sanayi bölgemiz var. Çok önemli işlerin yapıldığı bir serbest bölgemiz var. Özellikle tekne imalatında en iyi tekne imal edilen noktalardan biri. Serbest bölgemizi ve organize sanayi bölgemizi de büyüttük bu 2.5 sene içerisinde. OSB'nin ihtiyacı olursa büyüyecek imkanımız da var.” dedi.

Toplantı, ANSİAD Başkanı Sadi Kan'ın, Vali Münir Karaloğlu'na günün anısına plaket takdimiyle sona erdi.