Vali Karaloğlu'ndan kursiyerlere tam not

DEVLET Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılış kurdelesini Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Yavuz, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Sadi Kan, kurs öğretmeni Nurcan Özkan birlikte kesti.

Vali Münir Karaloğlu, eğitime katılıp resim yapmayı öğrenen yetişkin kursiyerlerin eserlerini inceledi, öğrendikleri teknikler konusunda bilgi aldı, sohbet etti. Öğrenmenin yaşının olmadığına vurgu yapan Vali Karaloğlu, "Resimle uğraşmak psikolojik bir tedavi yöntemidir" dedi. Kursiyerleri kutlayan Vali Karaloğlu, resim öğretmeni Nurcan Özkan'a 'teşekkür' belgesi verdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da Vali Münir Karaloğlu'na sürdürülen resim kursları ve açılan kişisel-karma sergiler konusunda bilgi verdi. Acar, galeride 15 günde bir sergi açıldığını, galeriye sanatçı ilgisinin yüksek olduğunu belirtti.

Ürettikleri resimleri ilk kez beğeniye sunan ve büyük heyecan yaşayan kursiyerler Aylanur Tunçer, Aylin Özsancak Sağdıç, Aynur Altopuz, Cemile Taşlın, Çiğdem Arıtuluk, Emine Erenler, Figen Güzel Özcan, Hülya Akgün, Hülya Arslan, İsa İzgi, Nevruz Şahan, Nuray Öğrener, Ramazan Çakır, Semra Şahin, Şule Günertem, Yadigar Can, Yusuf Can Enni ve Zahide Kozan'a katılım belgesi verildi.

13 Ekim Cumartesi gününe kadar açık kalacak olan sergide 30 yağlıboya çalışma bulunuyor.



