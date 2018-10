Vali Karaloğlu'dan 29 Ekim mesajı

VALİ Münir Karaloğlu, milli mücadele yıllarında milletin büyük bir inanç, cesaret ve fedakârlık göstererek Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyeti kurduğunu kaydetti. Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıldönümünü büyük bir heyecan ve mutluluk içinde kutladıklarını belirten Vali Karaloğlu, "Kahraman ecdadımızı da gururla yâd ediyor, onların bize bıraktığı mirasa samimiyetle sahip çıkarak '100. Yılda Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonumuza emin ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Nice yüz yıllar boyunca da emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, mesajında şöyle dedi:

"Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Ancak millet olarak yaklaşık bin yıldır bu topraklarda nefes alıp veriyoruz. Bin yıldır hüküm sürdüğümüz Anadolu'da; inancımız ve geleneklerimiz doğrultusunda, adalet ve hoşgörüyle, yaratılanı yaratandan ötürü severek insanlığa kucak açıyoruz. Millet olarak, komşularımıza, mazlumlara, muhtaçlara her zaman el uzatıp, zulme ve haksızlığa her zaman karşı mücadele veriyoruz."

"Nitekim bu topraklarda var olmamızı hazmedemeyenler, insanlık vazifemizi yerine getirmemize engel olmak isteyenler, mütemadiyen tehdit ve saldırılarını sürdürüyorlar. Aziz milletimizin şanlı yürüyüşüne engel olmak için her türlü oyunu oynuyorlar, ancak millet olarak, askeri, siyasi, ekonomik, her türlü saldırıya karşı dimdik ayaktayız. Çanakkale'de olduğu gibi, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, 15 Temmuz'da olduğu gibi, kahramanca mücadelemize ve zaferler kazanmaya devam edeceğiz."

"95 yıl önceki hedefimiz hiç değişmemiştir. Ülkemizi, devletimizi, milletimizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve hatta daha da ötesine taşımak için çalışıyoruz. Gencinden yaşlısına, 7'sinden 70'ine kenetlendik. 100. Yılda, 2023'te Büyük ve Güçlü Türkiye'ye için çalışıyoruz. İnşallah, başta 'Cumhuriyetimizin emanetçisi' gençlerimiz olmak üzere, milletçe hepimiz daha çok çalışarak, daha çok üreterek bu hedefimize ulaşacağız. Bu yolda, ilklerin ve öncülerin şehri Antalya olarak, daha büyük atılımlar yapacağımıza; ülkemiz kalkınmasına en güçlü katkıyı sunacağımıza can-ı gönülden inanıyorum."

"Bu inançla, her zaman olduğu gibi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yılının da ilk günkü coşkuyla gerçekleşmesini temenni ediyorum. Aziz milletimize, ay yıldızımızın gölgesinde bir ve beraber nice 95'inci yıllar diliyorum. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'in mimarı olan İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum."