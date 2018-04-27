Vali çocuklarla buluştu

VALİ Münir Karaloğlu Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ziyaret etti. İlk olarak dernek binasında incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, sonrasında derneğin destek olduğu dezavantajlı çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti. Burada çocuklara seslenen Vali Karaloğlu, gençliğin toplumun geleceği olduğuna ve gençlerin kendilerini iyi yetiştirmek zorunda olduğuna vurgu yaptı. Gençler yetiştirilmediği takdirde milli meselelerden uzak kalabileceklerine dikkati çeken Karaloğlu, hal böyle olunca başka birilerinin gelip bizleri yurdumuzdan atmak isteyebileceğini ya da bizlere egemenlik kurmaya çalışabileceğini aktardı. Gençlerden beklentilerinin çok yüksek olduğuna da değinen Vali Münir Karaloğlu, "Bu yüzden sizleri iyi yetişmemiz bizim için çok önemli. Biz sizinle uğraşırken, sizi yetiştirirken aslında geleceğimizi yetiştiriyoruz. Ülkemiz, milletimiz, inancımız, geleceğimiz için uğraşıyoruz. Sizden beklentimiz iyi çocuklar, iyi insanlar olun. İnançlı çocuklar olun, başka bir şey istemiyoruz. Yeteneğiniz neyse ona yönelin. Yaptığınız işin en iyisini yapın" dedi. Konuşmasının ardından çocukların sorularını yanıtlayan Vali Karaloğlu, çocuklara eğitim ve mesleki hayatındaki bilgi ve tecrübelerini anlattı. Sohbetin ardından çocuklara röportaj da veren Vali Münir Karaloğlu, çocuklar ve dernek üyeleriyle günün anısına fotoğraf çektirdi.