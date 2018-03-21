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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Vali 'Alanya Teleferik' fiyatını düşürdü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Teleferik bileti fiyatında 3 lira indirim yaptı 

Vali 'Alanya Teleferik' fiyatını düşürdü

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Teleferik bileti fiyatında 3 lira indirim yaptı 

21 Mart 2018 Çarşamba 16:27
Vali 'Alanya Teleferik' fiyatını düşürdü
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ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı'nın ardından teleferikle Alanya Kalesi'nin Ehmedek bölgesine çıktı. Teleferikle seyahati esnasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teleferik bileti fiyatını soran Vali Karaloğlu, Yücel'den '18 TL' yanıtını alınca "Çok fazla. 15 liraya çekiyorum. 15 lira da fazla ama, en azından böyle olsun. Yukarıya kesinlikle büyük otobüsleri çıkarmamamız lazım. Bununla ilgili UKOME'de karar alalım. 9 metrelik otobüsler için izin alınabilir" dedi. Başkan Türel, Alanya Belediyesi bunun sistemini kursun, geliri de Alanyaspor'a bırakalım. Bir taşla iki kuş vuralım" diye bir öneride bulundu.
'15 TL DE FAZLA' 
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, bu gelişmenin ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Vali Karaloğlu'na da yönlendirdiği mesajında "Vali Münir Karaloğlu, Alanya teleferiğinin 18 liralık fiyatını fazla buldu ve '15 liraya çekiyorum' dedi. Bence 900 metrelik teleferik seyahati için 15 lira da fazla Sayın Valim. 10 liranın altında olması lazım" dedi.

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Son Güncelleme: 21.03.2018 16:56
Anahtar Kelimeler:
AntalyaValiMünir KaraloğluAlanya TeleferikBileti FiyatıMehmet Ali DimAGC
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