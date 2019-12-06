Vahşice katledilen Ceren Özdemir'in isteği unutulmadı! Mesaj yağıyor

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir 4 Aralık'ta evinin önünde katil zanlısı Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak hayata gözlerini yummuştu. Ceren eğer yaşasaydı bugün 21. yaşına ayak basmış olacaktı. Özdemir okuldaki arkadaşlarına doğum günü için 'kutlayın yeter' demişti bu açıklama sonrası sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor.

ARKADAŞINA "DOĞUM GÜNÜMDE BENİ UNUTMAYIN YETER" DEMİŞTİ

Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası Ceren'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş "Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 6 Aralık da onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" ifadelerinde bulunmuştu.

SOSYAL MEDYA CEREN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLUYOR

Vahşice katledilen Ceren Özdemir'in doğum günü olan 6 Aralık tarihinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı genç kızın doğum günü kutladı. #Unutmayacağız ile başlatılan doğum günüetiketine çok sayıda duygusal mesaj yazıldı.