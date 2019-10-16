Vahşi turist cinayetleri Alanyaca'da

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Alanya'ya ilişkin son gelişmeler, Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 20.00'de yayınlanan Alanyaca, 50. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Alanya'ya marka otellerin getirilmesi çalışmaları hız kazandı. Alanya'nın niçin marka otellere ihtiyacı var? Geçmişte bu yöndeki çabalar niçin boşa çıktı? Felsefe alanında önemli eserleri olan merhum Vehbi Hacıkadiroğlu, 100. yaşında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde anıldı. "Alanya’da Bir Felsefe Feneri" konu başlıklı konferansla anılan merhum Vehbi Hacıkadiroğlu kimdi? Hangi eserlere imza attı? Muz ve avokadonun ardından Alanya tarımının yeni yıldızı ne? Alanya'nın 24 yıl önceki 10 sorunundan sadece biri günümüzde yok. Teknoloji ile aşılan bu sorun ve aşılamayan, hatta daha da büyüyen sorunlar neler? Alanya tarihinin en utanç verici olaylarından biri, belki de birincisi olan Kuşyuvası Cinayetleri nasıl yaşandı? Cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından Alanya'da, Türkiye'de, Avrupa'da neler oldu? Kuşyuvası'nın derin uçurumundan Skorsky helikopterlerin çıkaramadığı cesetleri köylüler ve avcılar nasıl çıkardı? 'Devlet Aranıyor' ilanını kimler verdi? Bu ilanın ardından neler yaşandı? "Hayatımın en talihsiz günleri" diyen dönemin kaymakamı, bu vahşete ilişkin özel sohbetlerinde neler diyordu? Alanya'da turist cinayetleri hangi yıllarda başladı? Mahmutlar kumsalında uyku tulumunun içinde öldürülen, Kargılık'ta kafasına odun vurularak öldürülen turistler hangi millettendi? Bu turistler niçin öldürülmüşlerdi?

Alanyaca, bu akşam saat 20.00'de yine pek çok çarpıcı konu ile Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV

NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar:

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.