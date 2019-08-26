Vahşi depolama sistemi! Alanya'nın çöpü buraya dökülüyor

SORUN yaratmayacağı düşünülerek çöplerin ve katı atıkların gözlerden uzak yerlere dökülmesiyle oluşturulan vahşi depolama alanları, insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki başkanı Menderes Türel’in hayata geçirmek istediği atık tesisinin akıbeti yeni dönemde merak konusu olurken, yeni başkan Muhittin Böcek’in konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bu alanlar toprağı, yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını, atmosferi kirleterek insan ve çevre sağlığını da olumsuz etkiliyor. Biriktirilen çöpler görüntü kirliliği ile beraber sinek popülasyonunu da çoğaltarak yaşam kalitesini düşürüyor.Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv Ana Haber Bülteni'nde.