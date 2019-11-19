Vahşi cinayet! Öldürüldükten sonra ateşe atıp yakmış
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 gündür kayıp olan çoban Hasan Hüseyin Süzen’in (60), arazide yanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Süzen’in oğlu İ. Süzen, babasını öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken İ. Süzen'in kayınbiraderi B.B. de gözaltına alındı
Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan Hasan Hüseyin Süzen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramaları sürdüren jandarma ekipleri bugün akşam saatlerinde köye bağlı Demirli mevkiindeki mesire alanında yanmış bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin kayıp solan Hasan Hüseyin Süzen’e ait olduğu belirlendi.
BABASINI ÖLDÜRÜP, CESEDİNİ YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ
Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri Hasan Hüseyin Süzen’in, Bucak ilçesinde oturan oğlu İ. Süzen ile onun kayınbiraderi B.B.’yi, şüphe üzerine gözaltına aldı. Jandarmada ifadesinde İ. Süzen, babası Hasan Hüseyin Süzen’i arazide öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf etti. Gözaltına alınan İ. Süzen ile B.B.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Hasan Hüseyin Süzen’in bir süre önce koyunlarını sattığı ve bu yüzden oğluyla sürekli tartıştığı öğrenildi.
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