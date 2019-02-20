Üzüm'den çözüm sözü

Doğduğu ve büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için Saray Mahallesi Muhtarlığı'na adaylığını koyan Alanya’nın sevilen simalarından Ali Üzüm "Saray’a çözüm, Ali Üzüm" sloganı ile seçim çalışmalarını sürdürüyor

Üzüm'den çözüm sözü
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MAHALLENİN yoğun talebi üzerine Saray Mahallesi muhtar adayı olduğunu belirten Üzüm, 32 yıl Alanya Belediyesi’nde Alanyalılara hizmet verdiğini belirtti. Üzüm “32 yıldır hizmet verdiğim Alanya Belediyesi’ndeki görevimden emekli oldum. 52 yıldır doğup büyüdüğüm mahallemin halkının yoğun isteği üzerine adaylığımı açıkladım. Saray Mahallesi’ne, tecrübe, liyakat, samimiyet ile hizmet edeceğime eminim. İçinizden biri, sözünün eri olarak, Saray Mahallesi halkının desteğini istiyorum. Vereceğiniz bu desteğinizden dolayı tüm Saray Mahallesi halkına sonsuz teşekkür ederim” dedi. 

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