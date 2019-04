Uzmanlardan vatandaşa uyarı: Şikayet edin, sessiz kalmayın!

YÜKSEK seyreden gıda fiyatları Ramazan ayı öncesi tüketiciyi düşündürmeye başladı. Mayıs ayında bazı ürünlerde hasatın başlayacak olmasının fiyatları görece de olsa gevşetmesi bekleniyor. Ancak her Ramazan’da sahneye çıkan “fırsatçıların” bu gevşemeyi vatandaşa yansıtmayabileceği, üstüne fiyatları daha da artırabileceği ihtimali de göz ardı edilmiyor. Fırsatçılara göz açtırmak istemeyen yerel yönetimler ve merkezi hükümet, saha çalışmaları yanı sıra vatandaştan da ‘mobil’ şikayet alabilecek.

Her yıl ‘Ramazan fırsatçılığı’ için alınan önlemler, bu yıl yeni bir boyuta taşındı. Ticaret Bakanlığı’nın geçen yıl gıdada fahiş fiyat artışlarıyla birlikte gündeme aldığı ve mobil kaynaklar üzerinden uyguladığı şikayet hatlarının Ramazan ayı boyunca daha sık kullanılacağı tahmin ediliyor.

Akıllı telefonla şikayet

Bu dönemde oluşabilecek fiyat artışları da 81 ilden Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine, Bakanlığa, CİMER’e iletilebilirken, ayrıca ‘Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi’ (HFA-Bildirim) mobil uygulaması üzerinden görselle birlikte de şikayet edilebiliyor. Bu uygulama tüm akıllı mobil cihazlara ücretsiz indirebiliyor.

Mİlliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, bu kaynağa gelen başvurular, şikayet edilen firma ya da kuruluşun bulunduğu Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine aktarılıyor. Yapılan başvuruya dair süreç, tüketici tarafından mobil uygulama aracılığıyla takip edilebiliyor.

Tüm incelemeler sonucunda haksız fiyat artışı olabileceği değerlendirilen başvurulara ilişkin dosya, il müdürlüklerinden Bakanlık bünyesindeki Reklam Kuruluna iletiliyor. Kurul, fahiş fiyat artışı tespit ederse para cezası gibi pek çok yaptırım uygulayabiliyor.

Süt ürünleri uyarısı

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, özellikle son birkaç yıldır Ramazan dönemlerinde ilgili tüm bakanlıklar ve yerel yönetimlerin etkin denetim yaptığına dikkat çekerken, vatandaşa yönelik şikayet hatlarında da geri dönüşlerin bu sürede daha hızlı olabileceğini dile getirdi. Yıldırım, “Fiyat artmasın diye normalde bir denetim yapılıyorsa bu süreçte üç denetim yapılıyor. Çok iyi bir denetim performansı sergileniyor. Belli ürünlerde fiyat artışı görebiliriz. TÜİK verilerine göre de süt ve süt ürünleri, et ürünleri üretimi düşüyor. Piyasa durgundu. Ramazanla birlikte beklenen canlanma fiyata da yansıyabilir” dedi.

‘Markalı üründen vazgeçmeyin’

Önemli sorunlardan biri de gıdada taklit ve tağşiş yapılması. Tüketicileri uyaran Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek, indirim mağazalarının ürünlerinin yüzde 70’inin özel ürünler olduğunu hatırlattı. Bu nedenle ‘bilindik ürün’ almanın önemine dikkat çeken Altunbilek, “Tüketici bu ürünleri daha ucuz görüp bunlara kayıyor ama sonrasında daha çok zarara uğruyor. Bir diğer sorun ise bizim ürünlerimizle aynı ürün ambalajını bile yapıyorlar. Mesela bizim sattığımız sıvı yağ 5 kilo iken, onlar aynı ambalajda 4.5 kilo satıyor. Markalı ürün bu dönemde de vazgeçilmez olmalı. Fiyatlar geçen yıllara oranla yüksek ancak artık piyasa kendini dengeliyor. Ramazan süresince de daha normal fiyatlar bekliyoruz” dedi.

‘Tüketeceğiniz kadar alın’

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazanın ilk günlerinde tüketicilerin daha yoğun alışveriş yaptıklarını, devam eden günlerde alışverişin normal seyrine geldiğini dile getirdi. Palandöken, “Tüketici, tüketebileceği kadar almalı. İlk günlerde her gördüğünü almak isteyecektir. Diğer günlerde fiyatlar talebin normale dönmesiyle belli bir düzeye oturuyor. Zaten fırsatçıların göz açması mümkün değil. Gıda fiyatları geçen yıllara göre yüksek. Bu nedenle artık tüketiciyi çekmek için önemli indirimler de olacaktır. Tüketici bildiği esnafı tercih etmeli” dedi.