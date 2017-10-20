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Yaşlılık döneminde sağlıklı vücudun sırrı!
Yaşlılık döneminde sağlıklı vücudun sırrı!
'Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin'
'Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin'
20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Uzmanlardan şaşırtan uyarı: Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin

Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer verilmemesi gerektiğini savunan uzmanlar, ''Yaşlılara yer verirken iki kez düşünün. Ayakta kalmak onlar için harika bir egzersiz'' dedi

Uzmanlardan şaşırtan uyarı: Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin

Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer verilmemesi gerektiğini savunan uzmanlar, ''Yaşlılara yer verirken iki kez düşünün. Ayakta kalmak onlar için harika bir egzersiz'' dedi

20 Ekim 2017 Cuma 10:40
Uzmanlardan şaşırtan uyarı: Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyin
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YAŞLILARA toplu taşıma araçlarında yer verilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, yaşlıların ayakta durmaya teşvik edilerek egzersize yönlendirilebileceklerini savundu. Uzmanlar, düzenli egzersizin 10 yaş gençleştiğini belirtti.

''AYAKTA DURMAYA TEŞVİK EDİLMELİLER''

Oxford Üniversitesi'nden bir profesör, yaşlı insanların oturmak yerine ayakta durmaya teşvik edilmesinin beden sağlıkları için daha iyi olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Halk Sağlığı Klinik Danışmanı Sir Muir Gray, yaşlıların günde 10 dakika yürümeye gayret etmesini belirtirken yaşlıların yakınlarına asansöre binmek yerine onları merdiven çıkmak konusunda yüreklendirmelerini tavsiye ediyor.

''ONLAR İÇİN HARİKA BİR EGZERSİZ''

İngiliz  The Sun gazetesine demeç veren Gray, "Yaş aldıkça hareketsizliği değil bedensel aktiviteyi arttırmalıyız. Ailenizin yaşlılarını asansöre binmeye değil, merdiven çıkmaya teşvik edin" dedi. Gray sözlerini şöyle sürdürdü: "Metro ya da otobüste yaşlı birine yer verirken iki kez düşünün. Ayakta durmak onlar için harika bir egzersiz."

''AKTİF TUTMAYA TEŞFİK EDİN''

The British Medical Journal'de (İngiliz Tıp Dergisi) yayınlanan yeni bir makalede, "Yaşlı insanları aktif tutmaya teşvik edecek her türlü toplu çaba, onların daha bağımsız şekilde yaşamalarına ve sosyal hizmetlere daha az ihtiyaç duymalarına yardımcı olacaktır" denildi.

''DÜZENLİ EGZERSİZ 10 YAŞ GENÇLEŞTİRİYOR''

Makaleye konu olan raporda, zindeliğin yitirilmesinin yaşlılığın bir sonucu olarak görüldüğü ancak bunun tam tersinin geçerli olduğu belirtildi. Uzmanlar, hareketin azalmasının sosyal hizmetlere duyulan ihtiyacı arttırdığı görüşünde.

Araştırmalar, orta yaşlı ve yaşlı insanların düzenli egzersizlerle bedensel olarak en az 10 yaş gençleşeceğini ortaya koyuyor. Formda olmanın bilişsel becerileri arttırarak bunama riskini azalttığı da biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Oxford ÜniversitesiİngiltereTHE SUN
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