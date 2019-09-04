'Uzman' uyarısı

Mazluma GÖKTAŞ

KRONİK yara sorunlarınızda yalnız değilsiniz. Dünyada milyonlarca insan, bası yaraları, bacak ülserleri ve diyabetik ayaklardan muzdarip. İyileşmeyen yaraların hastaların yaşam kalitesini bozduğunu söyleyen ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çalış, yaranın iyileşme sürecini ve etkileyen faktörleri anlattı.

İYİLEŞMEYEN YARALARIN NEDENLERİ NELERDİR?

İyileşmeyen yaraların sebeplerini açıklayan Çalış, bunun en önemli nedeninin altta yatan hastalıklar olduğunu söyledi. Çalış "İyileşmeyen yaralarda süreç, yaranın iyileşmesini engelleyen herhangi bir sebepten dolayı haftalar, aylar, belki de yıllarca sürmektedir. Bu sebeplere ihmal edilmiş yara bakımı, kronik hastalıklar, azalmış kollajen üretimi, sigara kullanımı, anemi, malignite (kötü huylu tümör), beslenme bozukluğu ve yetersiz beslenme, ilaç kullanımı (steroid, nonsteroid antiinflamatuar ilaç v.b.), diyabet, radyoterapi öyküsü, dolaşım bozukluğu, mekanik stresi sayılabiliriz. Ayrıca kronik olan bu sürecin devamında, yaralarda kanser gelişimi de görülebilmektedir. Pratik uygulamada en sık gördüğümüz kronik yaralar diyabete bağlı oluşanlar, dolaşım bozukluları ve basıya bağlı yaralardır.

DİYABETİK AYAK TEDAVİSİNE DİKKAT!

Kronik yaraların en iyi tedavisi bu yaraların oluşmasını engellemektir. Çünkü yara ortaya çıktığında, tedavisi çok zorlu ve uzun bir süreç olabilir. Ayrıca altta yatan nedenler de tedavi edilmelidir. Yani kan şekeri düzenlemeden diyabetik ayak tedavisi ya da basınç dağılımını kontrol etmeden bası yarası tedavisi mümkün değildir. Dolaşım bozukluğuna sahip bir insanın sigara içmeye devam etmesi ya da diyabetli bir hastanın ayaklarına ve ayakkabılarına dikkat etmemesi bu süreci olumsuz etkileyebilmektedir. Yara bakımı asıl olarak bunlardan sonra anlam taşımaktadır" dedi.

İYİLEŞMEYEN YARALARIN BAKIMI NASIL OLMALIDIR?



Yara ve kronik yara bakımı konusunda tüm tanı ve tedavi hizmetlerini hastanede hastalara modern yaklaşımlarla sunduklarını belirten Çalış, iyileşmeyen yaraların bakımını da anlattı:

"Hastanın öyküsü ve fizik muayenesi bittikten sonra gerekliyse antibiyoterapi ve tetanoz proflaksisi sonrası uygun şekilde genel ya da lokal anestezi uygulanarak gereken yara bakımına başlanılmalıdır. Düzenli yara bakımını takiben yaranın günlük durumuna göre özel malzemeler ve uygulamalar ile doku tipine uygun kapatıcılar kullanılmalıdır. Zaman zaman yaraların ölü dokulardan ve akıntılardan temizlenmesine ilaveten bazı yaralarda özel cerrahi yöntemlerin uygulanması gerekebilir. Günümüzde yüksek teknoloji ürünü pansuman malzemeleri ile mükemmel sonuçlar almak mümkün olmaktadır. Ancak bunun için hasta ve doktorun yeterli sabır ve özeni göstermesi gerekmektedir. Hastanemizde bu tür işlemleri başarı ile yapmaktayız. Gerekli olduğu durumlarda ilgili klinik branşların görüşlerini de alarak bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışmaktayız. Yara ve kronik yara bakımı konusunda tüm tanı-tedavi hizmetlerini hastalarımıza modern yaklaşımlarla sunuyoruz. Diyabetik ayaktan, bası ve yatak yaralarına, varis yaralarından yanıklara kadar çok geniş bir yelpazede sorunun kaynağına yönelik tedavi uygulayarak, düzenli takiplerle bakımlarını gerçekleştirmekte, elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" diye konuştu.

