Üzerlerine yıldırım düşen işçiler hayatlarını kaybetti

MERKEZ Seyhan İlçesi Salmanbeyli Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesine gelen 8 tarım işçisi ağaçları budamaya başladı. Öğleden sonra aniden bastıran yağmur şiddetini arttırınca işçiler, çalışmayı bırakıp, bahçeden koşarak çıkmak istedi. Bu sırada işçilerden Murat Değer ile Mustafa Ay'ın üzerine yıldırım düştü. 2 işçi olay yerinde can verdi. Diğer işçiler çamur nedeniyle araçların bahçeye girememesi üzerine traktör römorkuna koydukları arkadaşlarının cesetlerini yola çıkarttı.
POLİS, ÇALAN TELEFONUNA BAKAMADI
Hürriyet Polis Karakolu'na bağlı Asayiş ekipleri, üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden tarım işçilerinin traktör römorku üzerindeki cesetlerini inceledi. Bu sırada ölenlerden Murat Değer'in cep telefonu çaldı. Cep telefonunu Değer'in cebinden alan polis, uzun süre çalan telefona cevap veremedi.
YIRTIK AYAKKABILARLA BUDAMAYA
Maddi sıkıntısı nedeniyle ağaç budama işi yaparak geçimini sağladığı belirtilen Mustafa Ay'ın ise ayağındaki yırtık ayakkabılar dikkat çekti. Olay yerine gelen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi.
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Son Güncelleme: 20.03.2015 08:11