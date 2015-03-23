Üzerine benzin döken kadın kendini yakmak istedi

OLAY, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gevran Caddesi üzerinde yaşandı. Elinde benzin şişesiyle burada faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşunun önüne gelen İ.B. adlı hayat kadını, soyunarak, üzerine benzin döktü. Sonra bağırarak, kendisini zorla fuhuşa sürüklediğini iddia ettiği derneğin başkanı olduğunu öğrenilen S.K.’nin olay yerine gelmesini isteyen İ.B.’ye çevredeki bazı vatandaşlar müdahale etmek istedi. Ancak İ.B., çantasındaki bıçağı da çıkararak, vatandaşların kendisine yaklaşmasını engelledi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Olası bir duruma karşı da 112 Acil Servis ekiplerini olay yerine çağıran polis, uzun süre İ.B.’yi ikna etmek istedi. İkna olmayan İ.B. yaklaşık bir saat boyunca çığlıklar atarak, S.K.’nin olay yerine gelmesini aksi takdirde kendisini yakacağını söyledi. Bir süre sonra İ.B.’nin boş bir anını yakalayan polisler, atılarak, elindeki bıçağı ve çakmağı aldı. Ambulansa bindirilen İ.B., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.