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Üzerine benzin döken kadın kendini yakmak istedi

Diyarbakır’da bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapan S.K. isimli şahsın kendisini zorla pazarladığını ileri süren İ.B. (24) adlı kadın, cadde ortasında soyunup, üzerine benzin dökerek, kendisini yakmak istedi. Polis, uzun süren uğraşlar sonucu, İ.B.’yi etkisiz hale getirdi

Üzerine benzin döken kadın kendini yakmak istedi

Diyarbakır’da bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapan S.K. isimli şahsın kendisini zorla pazarladığını ileri süren İ.B. (24) adlı kadın, cadde ortasında soyunup, üzerine benzin dökerek, kendisini yakmak istedi. Polis, uzun süren uğraşlar sonucu, İ.B.’yi etkisiz hale getirdi

23 Mart 2015 Pazartesi 22:47
Üzerine benzin döken kadın kendini yakmak istedi
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OLAY, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Gevran Caddesi üzerinde yaşandı. Elinde benzin şişesiyle burada faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşunun önüne gelen İ.B. adlı hayat kadını, soyunarak, üzerine benzin döktü. Sonra bağırarak, kendisini zorla fuhuşa sürüklediğini iddia ettiği derneğin başkanı olduğunu öğrenilen S.K.’nin olay yerine gelmesini isteyen İ.B.’ye çevredeki bazı vatandaşlar müdahale etmek istedi. Ancak İ.B., çantasındaki bıçağı da çıkararak, vatandaşların kendisine yaklaşmasını engelledi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. Olası bir duruma karşı da 112 Acil Servis ekiplerini olay yerine çağıran polis, uzun süre İ.B.’yi ikna etmek istedi. İkna olmayan İ.B. yaklaşık bir saat boyunca çığlıklar atarak, S.K.’nin olay yerine gelmesini aksi takdirde kendisini yakacağını söyledi. Bir süre sonra İ.B.’nin boş bir anını yakalayan polisler, atılarak, elindeki bıçağı ve çakmağı aldı. Ambulansa bindirilen İ.B., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
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Son Güncelleme: 23.03.2015 21:49
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Üzerine Benzin Döken KadınKendini Yakmak IstediDiyarbakırGevran112 Acil Servis
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