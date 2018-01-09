Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan...
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 9 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Uzaktan bakınca herkes "Uçan araba" sandı, işler arttı!

Karadenizli bir kaportacının iş yerinin çatısına koyduğu eski otomobil, uzaktan bakınca "uçan araba" sanılıyor

Uzaktan bakınca herkes "Uçan araba" sandı, işler arttı!

Karadenizli bir kaportacının iş yerinin çatısına koyduğu eski otomobil, uzaktan bakınca "uçan araba" sanılıyor

09 Ocak 2018 Salı 09:49
Uzaktan bakınca herkes "Uçan araba" sandı, işler arttı!
banner404

SİNOP'TA bir kaportacı tarafından geliştirilen ilginç reklam yöntemi müşterinin ilgisini çekmeyi başardı. Sinop sanayisinde Lazoğlu Oto Kaporta ve Boya Servisinin sahibi Hakkı Günaydın isimli bir kaporta ustası farklı bir reklam yöntemi seçti. Dükkanının çatısına direklerin üzerine 1987 model otomobili monte etti. Sanayinin birçok yerinden görülen otomobille müşterilerin ilgisini çekmeyi amaçlayan "uçan araba" reklamı hedefine ulaştı. Yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte olan otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazı vatandaşlar ise otomobille hatıra fotoğrafı çektiriyor.

GÜRSOY: "LAZ'IN DA AKLINA HER TÜRLÜ İLGİNÇ FİKİR GELİR"

Reklam amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyleyen boya ustası Atış Gürsoy, "Patronum Trabzonlu. Reklam için ne yapalım diye düşünürken patronumuzun aklına böyle bir fikir geldi. Demir direkleri diktik sonra arabayı üzerine vinç yardımıyla monte ettik. Yaptığımız reklam işe yaradı. İşlerimizde artış oldu. İnsanların ilgisini çekiyor. Otomobile de Lazoğlu adını koyduk. Laz'ın da aklına her türlü ilginç fikir gelir" dedi.

GÜMÜŞ: "HAMSİ TAVADA LAZ HAVADA"

Otomobilin çok ilgi çektiğini belirten sanayi esnaflarından Hasan Gümüş, "Hamsi tavada Laz havada diye manşet oldu. Gelen geçenin ilgisini çekiyor. Hatıra fotoğrafı çektirenler oluyor. Biz de bazen müşteriye tarif ederken ‘havada olan arabanın oradayız’ diyoruz. Karadenizlilerin aklına böyle şeyler geliyor" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
uzaktan bakınca herkes quot uçan araba quot sandı işler arttı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Pansiyoncular Odası'nda seçim günü
Alanya Pansiyoncular Odası'nda seçim günü
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 9 Ocak 2018
Alanya Dim TV Canlı Yayını - 9 Ocak 2018
Spor Bakanı Osman Bak: Doğu'daki gençleri terörden uzaklaştırıyoruz
Spor Bakanı Osman Bak: Doğu'daki gençleri terörden uzaklaştırıyoruz

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim