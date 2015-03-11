11 Mart 2015 Çarşamba 05:30
ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Basın ve Medya Topluluğu tarafından organize edilen 'İş Hayatında Kadının Gücü' konulu söyleşi Alanya HEP Üniversitesi Mor Salon’da gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle hazırlanan programda konuşmacılar Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir'in eşi Ayşe Özdemir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan, Bahçeşehir Koleji Alanya Kurucusu Burcu Baba, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) eski Başkanı Gülçin Güner ile fotoğraf sanatçısı Burcu Karsantı oldu. Katılımın yoğun olduğu programda iş hayatında kadınların yeri, önemi ve gücü konuşuldu. Başlangıçta Rektör Prof. Dr. Erol Sayın, açılış konuşmasında günün tarihçesinden bahsederek, 8 Mart'ın dünya ekonomisinde Sevgililer Günü gibi ticari bir amaca dönüşmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
'KENDİMİZİ İNSAN OLARAK GÖRELİM'
Ayşe Özdemir ise kadının evrensel bir değeri olduğundan söz ederek her şeyin kadının elinden geçtiğini söyledi. ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan, 'İdolüm' dediği Türkan Saylan'ın yolunda olduğunu belirterek sivil toplum kuruluşlarının kadın ve çocukların hayatlarındaki etkisinden bahsetti. Turizmci Gülçin Güner ise, kadının iş hayatındaki öneminden, insanların eşitliğinden söz etti. Güner, kadının iş dünyasında erkeksi veya cinsiyetsiz görünmesinden duyduğu rahatsızlığı ve zorlukları dile getirerek "Tarihi erkekler yazdı. Biz kadınlar olarak okuyacağız. Erkek arkadaşlarımızla arkadaş olacağız. Kendimizi insan olarak göreceğiz. Ekonomik faaliyetlere katılacağız. Üniversiteye gitmiyorsak, kendimizi geliştireceğiz. Uyuyan prenses olmayacağız" dedi.
'EN ÖNEMLİSİ ANNE SEVGİSİ'
Eğitimci Burcu Baba ise, kadınların çok yönlü düşünebilme yetenekleri ile kriz yönetimindeki başarılarından söz etti. En çok zorlanılan konuların ise kadınların kadınlara ve kendilerine koyduğu engeller olduğunu anlatan Baba, cam tavan sendromu örneğini vererek dikkatleri çekti. Fotoğraf sanatçısı Burcu Karsantı, genç yaşta aile desteğiyle mesleğe başladığını ve ailesinin hayatındaki başarısındaki önemini anlatırken "Anne ve baba bir bireyi oluşturur. Aileden alınan sevgi ve güven beni bugünlere getirdi" diyerek, sevginin önemine değindi. Daha sonra soru cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide Burcu Baba kadınların iş hayatında başarılı olmasının duygu kontrolü ve sabır ile olacağını belirtirken, Burcu Karsantı ise destek, sevgi ve ailenin önemini vurguladı.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 14:52