Uyuşturucuya 8 gözaltı

İL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takibin ardından Yeşildere ve Habibler mahallelerinde, eş zamanlı 4 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Ü.D. ve N.D. adlı çiftin yanı sıra O.K., M.Ş., Z.K., B.H., N.Ç. ve V.C. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı evlerde yapılan aramalarda 1.5 kilo eroin, 90 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 56 fişekle uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 10 bin lira ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, 'uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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