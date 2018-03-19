Uyuşturucu kaçakçıları Efes'e yakalandı

İSTANBUL üzerinden Avrupa'ya getirilmesi planlanan uyuşturucuyla ilgili olarak 3 uyuşturucu kaçakçısı gözaltına alındı. Kaçakçılık şebekesinin "artçı" olarak adlandırdığı araçtaki uyuşturucuyu ise Van Emniyeti'nin emektar dedektör köpeği Efes kapalı kömür çuvalları içerisinde buldu. Yaptığı çalışmalar ve aldığı istihbaratlar doğrultusunda, Van il merkezine giriş yapan 2 minibüsün İran'dan gelen uyuşturucuyu İstanbul üzerinden Avrupa'ya taşıyacağına yönelik tespitlerde bulunan Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tespit edilen 2 minibüse geçtiğimiz 18 Mart Pazar günü saat 16:00 sıralarında Van il merkezi Kurubaş mevkiinde operasyon düzenledi.

Harekat halindeki minibüsleri yolu keserek durduran ekipler, 2 araçta Van Emniyeti'nin emektar hassas burunu Efes isimli dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan aramada "öncü" pozisyonunda bulunan araçta uyuşturucuya rastlanmazken, "artçı" pozisyonunda seyir eden Van plakalı Ford Connect marka aracın bagajında uyuşturucuya ulaşıldı.

Efes'in koklayarak tepki verdiği aracın bagaj kısmındaki kömür çuvallarını açan ekipler çuvallar içerisine saklanmış 113 paket halinde 59 kilo 470 gram eroin maddesi ele geçirdi. Her iki minibüste bulunan 3 şüpheli şahısı gözaltına alan ekipler yaptıkları soruşturmada İran üzerinden yurda sokulan uyuşturucunun İstanbul'a taşınıp oradan Avrupa'ya ulaştırılacağını tespit ederken, uyuşturucunun gerçek sahipleri ve alıcılarına yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.