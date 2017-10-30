Uysal yönetmen koltuğuna oturdu

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL'DAN başka birden fazla İmparatorluğu başkentlik yapmış başka bir şehrin olmadığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alanyalı başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul güzel ve özel bir şehir diyoruz ama İstanbul'un bu özelliği biliniyor mu desek, önce biz bilmiyoruz. Sonra dünyaya anlatamıyoruz. İstanbul Muhafızları, çocuklarla beraber ailelere tanıtma adına güzel bir fırsat oldu" dedi. İstanbul Muhafızları'nın öncesinde bir çizgi film, şimdide de animasyon sinema olarak çekildiğini hatırlatan Başkan Uysal, "Oyuncularımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbul'a hepimizin sorumluluğu var. Ancak böyle bir tanıtımı ancak usta sanatçılarımız yapar. İstanbul dünyada gerektiği kadar bilinmiyor. Bunu hep beraber başaracağız. Birinci sorumluluk belediyemizde, sanatçılarımız bir adım önde. Bu bakımdan katkılarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. İlk defa yönetmen koltuğuna oturduğunu söyleyen Başkan Uysal'a hangi koltuğun daha zor olduğu soruldu. Uysal, "Eğer bu film iyi tutarsa, bakarsınız rakip çıkabilir yönetmenimize, bakacağız" diye konuştu. Çekimlerin ardından yönetmen ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Uysal, ardından ekiple birlikte baklava yiyip sohbet etti.