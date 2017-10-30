Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108467
ALTIN
155.298
DOLAR
3.7882
STERLİN
5.0005
EURO
4.4092
31 Ekim 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu
31 Ekim 2017 Antalya -...
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek nakli yapıldı
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek...
30 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Uysal yönetmen koltuğuna oturdu

Başkan Uysal, yönetmen koltuğuna oturdu. Eyüp Sultan Göktürk'te özel bir film platosunda çekimleri devam eden 'İstanbul'un muhafızları' filminin setini ziyaret eden Uysal, son sahnenin çekiminde yönetmenlik yaptı

Uysal yönetmen koltuğuna oturdu

Başkan Uysal, yönetmen koltuğuna oturdu. Eyüp Sultan Göktürk'te özel bir film platosunda çekimleri devam eden 'İstanbul'un muhafızları' filminin setini ziyaret eden Uysal, son sahnenin çekiminde yönetmenlik yaptı

30 Ekim 2017 Pazartesi 22:33
Uysal yönetmen koltuğuna oturdu
banner404

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL'DAN başka birden fazla İmparatorluğu başkentlik yapmış başka bir şehrin olmadığını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Alanyalı başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul güzel ve özel bir şehir diyoruz ama İstanbul'un bu özelliği biliniyor mu desek, önce biz bilmiyoruz. Sonra dünyaya anlatamıyoruz. İstanbul Muhafızları, çocuklarla beraber ailelere tanıtma adına güzel bir fırsat oldu" dedi. İstanbul Muhafızları'nın öncesinde bir çizgi film, şimdide de animasyon sinema olarak çekildiğini hatırlatan Başkan Uysal, "Oyuncularımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. İstanbul'a hepimizin sorumluluğu var. Ancak böyle bir tanıtımı ancak usta sanatçılarımız yapar. İstanbul dünyada gerektiği kadar bilinmiyor. Bunu hep beraber başaracağız. Birinci sorumluluk belediyemizde, sanatçılarımız bir adım önde. Bu bakımdan katkılarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. İlk defa yönetmen koltuğuna oturduğunu söyleyen Başkan Uysal'a hangi koltuğun daha zor olduğu soruldu. Uysal, "Eğer bu film iyi tutarsa, bakarsınız rakip çıkabilir yönetmenimize, bakacağız" diye konuştu. Çekimlerin ardından yönetmen ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Uysal, ardından ekiple birlikte baklava yiyip sohbet etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 30.10.2017 22:36
Anahtar Kelimeler:
Başkan UysalEyüp Sultan GöktürkİstanbulUysal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da bir bölge karanlıktan kurtuldu
Alanya'da bir bölge karanlıktan kurtuldu
Erkekler hakkında şaşırtan istatistik
Erkekler hakkında şaşırtan istatistik
Bakanlar Kurulu, memurlar için getirilen bir KHK hükmünü kaldırdı!
Bakanlar Kurulu, memurlar için getirilen bir KHK hükmünü kaldırdı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim