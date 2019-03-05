Uysal'dan, 'ulusal' kısmı kaldırılan film festivaline alternatif

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek ve Aydın Özer, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP ve İYİ Parti il başkanları ve parti yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetlinin katılımıyla projelerini tanıttı. Toplantıda Ümit Uysal ve Muhittin Böcek el ele tuşarak da salonu selamladı.

Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali iken ulusal bölümü kaldırılan ve isim değişikliğiyle Uluslararası Antalya Film Festivali olarak geçen yıl 55'incisi düzenlenen festivalle ilgili açıklamada bulundu.

KIYMETİNİ BİLMEYENLER KALDIRDI

Kültür ve sanat ödülleri yapmayı düşündüklerini belirten Ümit Uysal, "Şimdi biz sürekli Altın Portakal'ı gündemde tuttuk, sürekli ödüllü filmler gösterdik. Çünkü 54 yıl sürmüş bir sanat geleneği bizim Ortadoğu'da mümkün değil, böyle bir modern sanatta, 20'nci yüzyıl sanatında imkansız, mucize gibi bir şey. Hiçbir şey 54 sene sürmüyor, 54 sene içerisinde 5 devlet kuruluyor, yıkılıyor Ortadoğu'da. Ama bizde böyle bir sanat geleneği var. Bunun kıymetini bilmeyenler kaldırdı. Yeniden koyarlarsa koyarlar, koymazlarsa artık kabahat bizden gitti, biz bunu koyarız" dedi.

İSMİ ADALYA KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLLERİ

Adalya Kültür Sanat Ödülleri olarak 'Altın Portakal Yuvaya Dönüyor' sloganıyla proje tanıtım kitapçığında da yer alan projede, 'Kısa, belgesel ve uzun metraj ulusal film yarışmaları kaldırılan Antalya Film Festivali'ne kimliğini yeniden kazandıracağız. Adalya Vakfımız ile Altın Portakal Sinema Ödüllerini yuvasına geri getireceğiz. Adalya Kültür Sanat Ödülleri tüm sinema emekçilerini, yerli ve yabancı kamuoyunu şehrimize getirecek' denildi.

HALK PLAJLARININ SAYISI ARTACAK

Muratpaşa Belediyesi'nin geçmiş 5 yıllık süreçte hayata geçirdiği projeleri anlatan, mevsimlik değil, sürdürülebilir projeler olduğundan bahseden Ümit Uysal, yeni dönemdeki projelerini tanıttı. Sayısı 5 olan halk plajlarını artıracaklarını ancak plajların halka açılmasının kötü örnek olduğu gerekçesiyle yeni plajlara izin alamadıklarını dile getiren Uysal, dört kez müracaat ettikleri ama hepsinde farklı bir gerekçeyle red cevabı aldıklarını söyledi. Müracaatlarının ısrarla süreceğini belirten Uysal, "Bunlar Türkiye'de ünlü oldu. Aslında biz kullanımı kolaylaştırdık. Çok küçük çaplı otellerimizin de dolmasına büyük katkısı oldu bu sene" diye konuştu.

DÜNYADAN VE TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ SANATÇILAR

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin birinci sınıf sanat merkezi olduğu belirten Uysal, burada bütün Türkiye'de en önde gelen gösterilerin devam edeceğini, bir yıl önceden programların da belli olacağını kaydetti. Bu standardın gelişerek devam edeceğini söyleyen Uysal, "Muratpaşa çok yoğun sanat haberlerine konu olacak bu dönem. Bir yazar evi açacağız Türkiye'den ve dünyadan önemli, büyük PR'ı olan sanatçıları Muratpaşa'da ağırlayacağız" dedi.

YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİNİ KULLANMA EĞİTİMİ

Muratpaşa'da temizlik şikayetlerinin çok olduğunu, bunun Muratpaşa'nın temizlik konusunda çok hassas olmasından kaynaklandığını anlatan Uysal, "İlçe dışından gelen insanların Muratpaşa'ya ilk söylediği şey, 'Çok temiz bir ilçeniz var.' Yani temizlik konusunda çok hassas, temiz bir ilçeyiz. Komşularımız da temizlik konusunda duyarlıdır. Bir konteynerin kenarında bir torba olsa Turunç Masa hemen çalışır, 5 şikayet birden gelir, hallederiz. Yer altı çöp konteynerleri bir tek bizde var, patenti bizde. 4 bin tane yeraltına aldık, 200 kadarında kullanım sorunu var. Yani o bölgedeki komşularımızla basıp içine atma konunda çalışmalarımız devam ediyor. Ama çok büyük oranda sorun yok" diye konuştu.

'BOYA PARALARINI SAYIŞTAY BENDEN İSTİYOR'

801 dönüm park ürettikleri ve yeni dönemde konsept, felsefesi olan parkların yapılacağını dile getiren Uysal, bu parkların Türkiye'de örnek olacağını kaydetti. Güllük ve Mevlana caddelerinde binaların aynı renk boyandığı uygulamanın fotoğraflarını gösteren Uysal, Sayıştay'dan bina cephe boyalarının parasını kendisinden istediklerini de belirterek, "Ama fena olmadı, o bölge çok kötüydü" dedi.

Kırcami ve Ermenek ilgili de açıklamalar yapan Uysal, "Kırcami imar planımız, geçen hafta komşular tapularına kavuştu. Bizde çap vermeye başlayacağız. Büyük bir mücadeleydi, 40 yıllık iş ama sonuna gelmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Ermenek mülkiyet sorununu toplumumuzla bütün aşamalarını konuşarak çözdük. Kırcami çok güzel bir kent olacak. Yeşili bol, rekreasyon alanları geniş, güzel bir kent dokusu göreceğiz. Ermenek'te de önümüzdeki süreçte kamu hizmetlerinin yoğunlaştığını göreceğiz, çünkü mülkiyet sorunları çözüldü, artık geleceğe bakıyoruz" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ELEŞTİRİSİ

Kentsel dönüşüm işinin içlerinde bir yara olduğuna dikkat çeken Uysal, "Hiçbir yerel ilçenin kendi kararıyla kentsel dönüşüme girmesi mümkün değil. Büyükşehir ve bakanlığın onayından geçiyor, ilaveten eğer bir tek apartman eğer ben yenileneceğim derse buna biz ruhsat vermek zorundayız. Kentleri nasıl dönüştüreceğiz? Bir tek apartman yenilendi, sağlamlandı o bölgedeki bütün kentsel dönüşüm şansınız yok oluyor. O yüzden acil kanun değişikliğine ihtiyaç var, acilen kentsel dönüşüme girebilmemiz lazım. Türkiye'de kentsel dönüşüm çok spesifik, TOKİ'nin birkaç tane komple el koyduğu yerler dışında yapılamıyor" diye konuştu.

ADA BAZINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde İstanbul'da bir törene katıldığını anlatan Uysal, "Orada yakalayayım da bu kentsel dönüşümü konuşayım dedim. Ama açılış konuşmasını kendi yaptı ve konuşmasının ilk 10-15 dakikasını kentsel dönüşüm yasasına saldırarak, eleştirerek geçirdi. Şaşırdık kaldık. Bir değişiklik gerekiyor ama değişiklik de yapılmadı şu ana kadar. Ada bazında kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bir ada olarak bize gelinirse yüzde 30'luk ilave inşaat verme hakkımız var. Bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Tabi bu Büyükşehir'in onayından geçecek ama bu fikri sayın Menderes Türel'le geçmişte paylaştığımda kabul vermişti, 'Bunun arkasında dururuz' demişti. Şimdi inşallah Muhittin başkan kazanınca onun da farklı düşüneceğini zannetmiyorum" dedi.



