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Uysal'dan Alanya'ya okul sözü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çıplaklı Muhtarı Mümin Topal'a okul sözü verdi

Uysal'dan Alanya'ya okul sözü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çıplaklı Muhtarı Mümin Topal'a okul sözü verdi

12 Ekim 2017 Perşembe 18:32
Uysal'dan Alanya'ya okul sözü
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney önderliğinde Alanya'nın muhtarları önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret edip yeni görevinde başarılar dilediler. Çıplaklı Belediyesi eski başkanı Hasan Uysal'ın kardeşi olan Mevlüt Uysal'ın ziyareti sırasında ilginç diyaloglar yaşandı. Çıplaklı Mahallesi Muhtarı Mümin Topal, hemşerisi olan Başkan Uysal'a bir tablo hediye etti. Çıplaklı'nın haritasının bulunduğu tabloyu Başkan Uysal'a veren Topal, "Ağabeyiniz belediye başkanıyken Çıplaklı'nın imarını yapmıştı. İşte o harita" dedi ve hediyeyi takdim etti. Topal ayrıca Çıplaklı Mahallesi'ne Mevlüt Uysal adına bir okulun yakışacağını da söyledi. Mevlüt Uysal da Topal'a bu isteklerini geri çevirmeyeceğini ve konuyla ilgileneceğini söyleyerek okul yaptırma sözü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiMevlüt UysalçıplaklıMümin Topal
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