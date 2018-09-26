Uyarılara rağmen fırsatçılığı sürdürüyorlar, ekmekteki oyuna dikkat!

UN ihracatına getirilen sınır, TMO'nun buğday hamlesi, arpa ve buğdaya verilen destek ve un sanayicilerinin 1 milyon çuval unu piyasaya süreceğini açıklamasına rağmen vatandaşın ekmeğinde oynanan oyun devam ediyor. Kimi illerde 1 liradan satılan 200 gram ekmeğe 1 lira 25 kuruşa çekilirken bazı illerde ise gram oyunu ile daha önce 250 gramı 1.25 TL'ye satılan ekmeğin gramajı 200 grama çekilerek aynı fiyattan satılmaya başlandı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve dünyadaki emtia fiyatlarındaki artışları fırsata çevirmek için harekete geçerek un piyasasını speküle etmek isteyen fırsatçılara karşı ilk adım eylül ayının ilk haftasında Ticaret Bakanlığından geldi.

UN İHRACATINA SINIR GETİRİLDİ

Bakanlık İhracat Rejimi Kararı'nda yaptığı değişiklik ile yurt içi un fiyatlarında istikrar sağlanıncaya kadar un ihracatına sınır getirildiğini açıkladı.

TMO ELİNDEKİ BUĞDAYI PİYASAYA SÜRÜYOR

Öte yandan un fırsatçılarına taviz vermemek için buğdayın tonunu bin 100 TL'den satışa çıkan Toprak Mahsulleri Ofisi, 2.25 milyon tonluk hububat ithalat yetkisi kapsamında buğday ve arpa, ithalatına yönelik hazırlıklara da başladı. Ekmek fiyatlarında fiyat istikrarı için alınan tedbir ile piyasa düzelinceye kadar ekstra stok yapmaya devam edilecek.

TANESİ 95 LİRADAN 1 MİLYON ÇUVAL UN

Unun çuvalı için 175 lira denilerek piyasada panik havası estirenlere karşı Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu da 1 milyon çuval un ile cevap verdi. TUSAF'tan yapılan açıklamada un sanayicilerinin 95 liradan 1 milyon çuval ekmeklik buğday ununu teslim etmeye hazır oldukları belirtildi.

5 KURUŞTAN 10 KURUŞA ÇIKARILDI

Son olarak ise Tarım ve Orman Bakanlığı arpa ve buğday üreticisi çiftçiye destek mekanizmasını harekete geçirdi. Buğday ve arpada 5 kuruş olan prim desteği yüzde yüz artırarak önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödenmeye başlanacak.

6 İLDEN ZAM HABERİ

Ancak tüm bu gelişmeler ve atılan adımlara karşı bazı illerden ekmek fiyatlarına ilişkin peş peşe fiyat artışı haberleri gelmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı olmayacağını açıklamasına rağmen Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Hakkari, Hatay, Mersin ve Şanlıurfa'da ekmeğe zam yapıldı.

Isparta Fırıncılar Odası ise il genelinde 1,25'den satılan 250 gramlık ekmeğe önümüzdeki günlerde zam yapılacağını açıkladı.

GRAMAJ OYUNU

Kimi illerde 1 liradan satılan 200 gram ekmeğe yüzde 25 zam yapılarak 1 lira 25 kuruşa çekilirken bazı illerde ise gram oyunu ile daha önce 250 gramı 1.25 TL'ye satılan ekmeğin gramajı 200 grama çekilerek aynı fiyattan satılmaya başlandı.

En büyük zam ise yüzde 35'lik artış ile Hakkari'de oldu. Bir süredir 1 TL'den satılan 240 gram ekmek zam sonrası 1.50 TL'ye yükseldi.