Uyanık hacı adaylarına uyarı! 'Geri dönemezsiniz'

DIŞİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamalarda son zamanlarda bu sıkıntıların artmaya başladığına dikkat çekiliyor. Sahte bir ticari davet ile vize alıp hacca giden Türk vatandaşlarının bir kısmının Suudi Arabistan'dan çıkışlarına izin verilmiyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI

Konuyla ilgili acentelere bir yazı gönderen Dışişleri Bakanlığı, "Cidde Başkonsolosluğumuzdan alınan yazıda, sahte ticari vize ile Suudi Arabistan'a gelip hac farizasının ardından ülkemize dönüşte sorunlar yaşayan vatandaş sayımızda son günlerde artış gözlemlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KURA ŞART

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Hac-Umreden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan, hac ve umre seyahatlerinde tüketicilerin neler yapması gerektiğini, uyması gereken kuralları anlattı. İbrahim Canatan şöyle konuştu:

"İnsanların yüzde 100 uyması gereken kurallar bulunuyor. Tüketiciler hacca veya umreye özel sektörle gitmek istedikleri zaman Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş TÜRSAB'a üye acentelere üzerinden ilerlemeliler. Ayrıca hacca gitmek için kura ile buna hak kazanılması gerekiyor. Kura sonucunda hacca gitmeye hak kazanamayanlar gerek ticari vize gerek işçi vizesi olarak satılan kasap vizesi ile hac görevlerini yerine getiremezler. Bu yasaktır. Ayrıca bu olayda yaşandığı gibi durumlarla karşılaşılmasın diye ticari vize verildiği zaman vizenin pasaport üzerinde yapıştırıldığı sayfanın hemen karşısına Türkçe ve Arapça olarak 'Hac için geçerli değildir' kaşesi vuruluyor. Dolayısıyla bu vizeleri alarak hac vazifesini yapmak isteyenler yanlış bir işin içine girmiş oluyor."

20 KİŞİ ÇIKAMIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Bu 'kaçak hac' yolculuğu Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Nasco adlı firma yetkilileri tarafından ortaya çıkarıldı. Firma, kendilerinin onayı ve bilgisi olmaksızın sahte davet yazısı ve ticaret sicil belgesi düzenlendiği iddia ederek, firmaları davetlisi gibi görünen tüm yabancıların SA'dan çıkışlarına engel oluşturacak şekilde çıkış yasağı koydurduklarını ifade etti.

Buna göre, firmanın kendi tespitleriyle bu sene için 160 kadar bu şekilde sahte vize düzenlendiği, bunların büyük kısmının Türk vatandaşları tarafından kullanıldığını öğrendikleri, halihazırda ise 20 kadar Türk vatandaşının bu yüzden Suudi Arabistan'dan çıkamadığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 09:01