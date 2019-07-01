Utopıa World 12 yaşında! Çoşkulu kutlama görülmeye değerdi

Alanya’nın en prestijli otellerinden biri olan Utopia World Hotel 12’inci yaş gününü harika bir organizasyon eşliğinde kutladı.

Utopıa World 12 yaşında! Çoşkulu kutlama görülmeye değerdi
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Utopıa World 12 yaşında! Çoşkulu kutlama görülmeye değerdi

Utopıa World 12 yaşında! Çoşkulu kutlama görülmeye değerdi

GECEDE Shamans grubunun şarkıları misafirleri coşturdu. ANEX Tur ve Utopıa World Otel sahibi Neşet Koçkar da organizasyonda misafirleri yalnız bırakmadı. Utopia Hotel Müdürü Cengiz Aksoyer, davetlilere unutulmaz bir gece yaşatan Shamans grubuna plaket takdim etti. Uzun süre devam eden havai fişek gösterileri ise izleyenlere eşsiz bir görsel şölen oluşturdu. Gecenin sürprizi ise dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ukraynalı grup Vremyai Steklo oldu. Gece boyunca davetliler eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 14:47
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