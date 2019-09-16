Usta oyuncu vefatının 3'üncü yılında anılıyor

TÜRK sinemasına damgasını vuran, unutulmaz oyuncu, ‘Yeşilçam’ın yakışıklı Ferit’i’ Tarık Akan 16 Eylül 2016’da ölmüştü. Sanatçı vefatının üçüncü yılında anılıyor.



120’den fazla yapımda rol alan Tarık Akan, Türk halkının gönlünde önemli bir yere sahip.

13 Aralık 1949’da İstanbul’da doğan Tarık Akan, 1970’de ‘Ses’ dergisinin açtığı ‘Artist Yarışması’nda birinci olmuştu. ‘Solan Bir Yaprak Gibi’ adlı film ile 1971’de sinemaya adım atmıştı.

