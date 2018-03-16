 Usta oyuncu Altan Erkekli  Alanyalı hayranlarıyla buluşacak

ALANYA Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafında düzenlenen “Ustalarla Söyleşi”, Türk sinemasının ünlü oyuncusu, tiyatrocu ve televizyoncu Altan Erkekli’yle devam ediyor. Erkekli, 17 Mart Cumartesi yarın saat 16.00’da Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek. Altan Erkekli, tecrübelerini, anılarını ve sanat hayatını, ücretsiz olarak düzenlenen bu söyleşiye katılan vatandaşlarla paylaşacak.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini genişletmek için Tiyatro Müdürlüğümüz tarafından başlatılan Ustalarla Söyleşi programı kapsamında, her ay mesleğinde usta bir konuğu ağırlıyoruz. Bu ayki konuğumuz ise tiyatro ve sinema dünyasında büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Altan Erkekli. Erkekli ile 17 Mart Cumartesi saat 16.00’da Kütür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.