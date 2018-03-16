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 Usta oyuncu Altan Erkekli  Alanyalı hayranlarıyla buluşacak

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği “Ustalarla Söyleşi” programının bu ayki konuğu, usta tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Altan Erkekli olacak. Yarın saat 16.00’da Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak olan Erkekli, keyifli bir söyleşiye imza atacak 

 Usta oyuncu Altan Erkekli  Alanyalı hayranlarıyla buluşacak

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği “Ustalarla Söyleşi” programının bu ayki konuğu, usta tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Altan Erkekli olacak. Yarın saat 16.00’da Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak olan Erkekli, keyifli bir söyleşiye imza atacak 

16 Mart 2018 Cuma 11:52
 Usta oyuncu Altan Erkekli  Alanyalı hayranlarıyla buluşacak
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ALANYA Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafında düzenlenen “Ustalarla Söyleşi”, Türk sinemasının ünlü oyuncusu, tiyatrocu ve televizyoncu Altan Erkekli’yle devam ediyor. Erkekli, 17 Mart Cumartesi yarın saat 16.00’da Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek. Altan Erkekli, tecrübelerini, anılarını ve sanat hayatını, ücretsiz olarak düzenlenen bu söyleşiye katılan vatandaşlarla paylaşacak.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımızın sosyal aktivitelerini genişletmek için Tiyatro Müdürlüğümüz tarafından başlatılan Ustalarla Söyleşi programı kapsamında, her ay mesleğinde usta bir konuğu ağırlıyoruz. Bu ayki konuğumuz ise tiyatro ve sinema dünyasında büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Altan Erkekli. Erkekli ile 17 Mart Cumartesi saat 16.00’da Kütür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi programına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 13:39
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Altan ErkekliAlanyaAlanya Belediyesi TiyatrosuUstalarla Söyleşi
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